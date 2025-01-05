Çoğu oyuncunun belki de birkaç yıldır beklediği oyunlar, umuyoruz ki 2025'te onlarla buluşacak ve oyun dünyasına damga vuracak. Peki 2025'te hangi oyunlar sevenleriyle buluşacak ve hangi platformlardan oynanabilecek?

2024, oyun camiası için bereketli bir yıl olmuştu. Hades II, Final Fantasy 7: Rebirth, Destiny 2: The Final Shape ve Dragon’s Dogma 2 gibi oyunlar, 2024’te oyunseverlerle buluşmuş ve onlara keyifli dakikalar yaşatmıştı.

Gelin biz, 2025’te çıkması beklenen 10 oyuna bakalım.

Grand Theft Auto (GTA) 6

Çıkış tarihi: Eylül-Ekim 2025

Platformlar: PS5, Xbox Series X/S

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, serinin daha önce ziyaret ettiği şehirlerden Vice City’de geçecek ve önceki oyunlara göre çok daha büyük bir haritaya sahip olacak. GTA 6’da kadın karakter olarak Lucia, sızıntılara göre ise erkek karakter Jason olacak. Merakla bekliyoruz!

Doom: The Dark Ages

Çıkış tarihi: 2025

Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S

FPS serisinin bir sonraki bölümü, Doom Guy’ı karanlık bir Orta Çağ evrenine taşıyacak. Geçen yıllarda çıkan başarılı Doom oyunlarının devamı niteliğinde olan Doom: The Dark Ages, aslında bilim kurgu evreninde geçen seri için köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Ancak oyunun 2025 yılının hangi ayında bizlerle bulaşacağı belli değil, beklemedeyiz!

Civilization 7

Çıkış tarihi: 11 Şubat 2025

Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Firaxis’in bu yeni 4X oyunu, tarihin akışını katmanlı bir yaklaşımla ele alacak ve her çağın başlangıcında yeni bir medeniyet oluşturulmasına olanak sağlayacak. Civilization 7 ile tarih boyunca yaşamış birçok efsanevi liderden biri olabilir, insanlığın ilerlediği her çağda imparatorluğunuzu temsil edecek yeni bir uygarlık seçebilir ve hikâyenize yön verebilirsiniz!

Assassin’s Creed: Shadows

Çıkış tarihi: 14 Şubat 2025

Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S

Serinin Japonya’ya taşınacağı bu yeni oyun, daha önceki açık dünya aksiyonlarından farklı olarak, Mirage’dan sonra tekrar gizliliği ön planda tutacak. Assassin’s Creed: Shadows’u bir kadın şinobi ve bir erkek samuray olmak üzere iki karakterle oynayabileceğimiz tahmin ediliyor. İlk etapta Kasım 2024’te çıkması planlanan oyun, umuyoruz ki 14 Şubat 2025’te bizimle olacak.

Avowed

Çıkış tarihi: 18 Şubat 2025

Platformlar: PC, Xbox Series X/S

Avowed, tahminlere göre Pillars of Eternity oyununda tanıtılan Eora dünyasında, daha önce görülmemiş bir bölgede geçecek. Oyunda arkadaşlarınızla birlikte gizli gerçekleri ortaya çıkaracak ve her seçimin, bu diyarın ve burada yaşayan insanların kaderini şekillendirdiği hassas durumları yöneteceksiniz. Merakla bekliyoruz!

Monster Hunter Wilds

Çıkış tarihi: 28 Şubat 2025

Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S

Monster hunter Wilds, aldığımız duyumlara göre Yasak Topraklar’da birlikte var olan canavarların ve insanların hikâyesini yansıtacak. Bu oyunda toprakların sert ve acımasız olduğu, canavarların kıt kaynaklar için savaştığı ve toprakların canlı ve yaşamla dolup taştığı bambaşka bir dünya sizi karşılayacak.

Death Stranding 2: On the Beach

Çıkış tarihi: Aralık 2025

Platformlar: PS5

Efsanevi oyun geliştiricisi Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach ile dünyayı adım adım bir kez daha değiştiriyor. Bu oyunda Sam, insanlığı yok olmaktan kurtarmak için yanında arkadaşlarıyla birlikte yeni bir yolculuğa çıkacak. 2025’in Aralık ayında bizde bu yolculuğa eşlik edebileceğiz!

Marvel’s Spider-Man 2

Çıkış tarihi: 30 Ocak 2025

Platformlar: PC, PS5

Spider-Men, Peter Parker ve Miles Morales, Marvel’s Spider-Man'in büyük beğeni toplayan PS5 oyunuyla yepyeni bir macera için geri dönüyor. Normalde 2023'te çıkan yapım, 2025'te PC'ye gelecek. Marvel’in New York’unda gezmek için yeni Web Wings’i kullanarak savrulabilecek, zıplayabilecek, farklı hikâyeleri ve efsanevi güçleri deneyimleyebilecek, Peter Parker ve Miles Morales arasında hızlı geçişler yapabileceksiniz.

Kingdom Come: Deliverance 2

Çıkış tarihi: 4-11 Şubat 2025

Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S

Warhorse Studios tarafından geliştirilen devam oyunu, resmî açıklamaya göre ilk oyundan iki kat daha büyük bir haritaya sahip olacak. Oyundaki Trotsky bölgesinde büyük ormanlar, av sahaları ve geniş bir kırsal arazi bulunacak. Bölgenin merkezinde ise büyük bir kale olacak. Ayrıca bu oyunda Arbalet (Tatar yayı) ve ilkel ateşli silahları da kullanabileceğiz gibi görünüyor.

The Stone of Madness

Çıkış tarihi: 28 Ocak 2025

Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S

The Stone of Madness, 18. yüzyıl İspanya’sında bir manastırda geçen, gerçek zamanlı taktiksel bir gizlilik oyunu olacak. Beş farklı mahkum, yeteneklerini ve kaynaklarını birleştirerek korkularıyla yüzleşecek, Manastır’ın gizemkerini çözecek ve kaçmanın yollarını bulmak için çabalayacak.

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