Ford, 2025 model Mustang Mach-E'i tanıttı. Büyük oranda değişmeyen araç, gelecek yılın başı itibarıyla satışa sunulacak. Ford, elektrikli crossover'ın başlangıç fiyatının düşeceğini söyledi.

ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye'de de aktif olarak satılan elektrikli crossover modeli Mustang Mach-E'yi yeniledi. Düzenlediği bir etkinlikte 2025 model Mustang Mach-E'yi tanıtan firma, tüketicileri memnun edecek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre elektrikli crossover, artık daha ucuza satın alınabilecek.

Ford'un açıklamalarına baktığımızda Mustang Mach-E'nin ufak tasarım değişiklikleri aldığını görüyoruz. Bu bağlamda; aracın ön tarafında aydınlatma destekli yeni bir ızgara kullanılmaya başladı. Ayrıca LED destekli farlarda ve alt tamponda da ufak değişiklikler var. Aracın arka kısmına ise büyük oranda dokunulmadı.

Karşınızda 2025 model Ford Mustang Mach-E

Ford, Mustang Mach-E'nin iç tasarımında da çok büyük değişiklikler yapmadı. Buradaki tek yenilik, önceki modelde orta konsolda bulunan vites butonunun, direksiyonun arkasına taşınmış olması. Böylelikle sürücü ile yolcu arasındaki alanın biraz daha genişletilmesi sağlanmış oldu.

2025 model Ford Mustang Mach-E, kaput altında da herhangi bir değişim görmedi. Yani mevcut motor seçenekleri korunmaya devam edecek. Ancak bu crossover, artık elektrikli otomobiller için oldukça önemli olan ısı pompası sistemi ile donatıldı.

Ford, 2025 yılının başlarında piyasaya sürülecek Mustang Mach-E'nin başlangıç fiyatının daha uygun seviyelere çekileceğini söyledi. Ancak şu an için detaylı fiyatlandırma açıklaması yapılmadı. Aracın satışa sunulması ile bu detayların da gün yüzüne çıkması bekleniyor.