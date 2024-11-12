Porsche Taycan Yenilendi: Artık Çok Daha Güçlü

Porsche, popüler elektriklisi Taycan'î 2025 yılında yeniliyor. İkinci nesil Taycan çok daha güçlü bir araç olacak.

Porsche Taycan, firmanın ilk elektrikli aracı olarak büyük sükse yapmış ve başarılı satış rakamları yakalamıştı. Alman üretici, 2025 model Porsche Taycan ile birlikte ikinci nesile geçiş yapıyor. İkinci nesilde aracın hem GTS hem de 4 modelleri yer alacak. Bu modelde GTS çok daha hızlı ve güçlü hâle geliyor.

Yeni Taycan GTS, overboost özelliği etkinleştirildiğinde tam 690 beygir güç üretiyor ve bir önceki Taycan GTS ile arasına 100 beygirlik bir güç farkı koyuyor. Sport Chono paketinde ise "geçmek için bas" özelliği bulunuyor ve tek bir düğmeye basarak ekstra 93 beygir güce ulaşılabiliyor.

O'dan 100'e 3,1 saniyede çıkıyor

Aracın motorunun güç artışı, yeni Taycan'ın kalkış ve hızlanma performansı üzerinde de olumlu etki göstermiş. Yeni model, 0-100 hızlanmasını bir önceki modele kıyasla 0,4 saniye daha hızlı gerçekleştiriyor. Sedan versiyon ise 400 metreyi 11,1 saniyede geçiyor ve bir önceki nesilden 0,7 saniye daha hızlı olduğunu gösteriyor. Porsche ayrıca bu motor gücüne uygun bir de yapay motor sesi ekliyor.

Taycan 4 ise serideki en ucuz tüm tekerleklerden çekişli versiyon ve bu aracın 0'dan 100'e çıkması 4,4 saniye sürüyor. Aracın motor gücü ise 402 beygir olarak açıklanmış durumda. Açıkçası bu model ile arkadan itişli model arasında çok bir fark bulunmuyor.

Porsche, sedan versiyonun fiyatını 149 bin 895 dolar (5,15 milyon TL) olarak açıkladı. Taycan 4 sedanın fiyatı ise 105 bin 295 (3,69 milyon TL) oldu.