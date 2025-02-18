Volkswagen, Türkiye'de ürettiği Caravelle'yi Türkiye'de satışa sundu. Peki bu otomobil neler sunuyor ve Türkiye fiyatı ne kadar?

Alman otomobil devi Volkswagen'in geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye'de üretmeye başladığı Transporter modelinin türevi olan Caravelle, ülkemizde satışa sunuldu. Büyük ailelerin ve VİP taşımacılıkla uğraşanların tercihi olacak otomobil, tasarımıyla da fiyatıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Volkswagen Caravelle, dışarıdan bakıldığı zaman Transporter'ın neredeyse aynısı. Ancak iç kısma girdiğimiz zaman işler değişiyor. Şimdilik sadece 8+1 konfigürasyonlu uzun şasi versiyonu ile ülkemizde satın alınabilen otomobil, geniş iç hacmi ile oldukça konforlu bir seyehat deneyimi vadediyor.

Volkswagen Caravelle Türkiye fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.0 TDI 150 PS, Dizel Life, Otomatik 2.049.000 TL

Vakumlu kayar kapılara sahip olan yerli üretim Volkswagen Caravelle, ihtiyaca göre katlanabilen koltukları ile sadece yolcular için değil, yükler için de oldukça büyük avantaj sağlıyor. Camlı bagaj kapağı açılabilen otomobil, en çok da turistik bölgelerde yolcu transferi sırasında kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

Volkswagen Caravelle, sürücü için de oldukça konforlu bir araç. Zira bu otomobilde tam dijital gösterge ekranına bağlı 13 inç boyutlu-bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Üç bölgeli klima kontrol bölmesine sahip olan Caravelle, istenildiği takdirde sadece sürücünün ısıtılması veya soğutulmasını da sağlıyor.

Yerli üretim Volkswagen Caravelle ile ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Yeni otomobili nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın.