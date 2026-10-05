2026 Ekim Güncel Renault Elektrikli Otomobiller Fiyat Listesi

Renault, Türkiye'de elektrikli otomobil seçeneklerini Renault 5 E-Tech, Megane E-Tech ve Scenic E-Tech ile sürdürüyor. Ekim 2026 itibarıyla Renault'un elektrikli otomobil fiyatlarını, modellerin başlangıç fiyatları ve menzil bilgileriyle birlikte derledik.

Elektrikli otomobil pazarında seçeneklerin artmasıyla birlikte Renault da farklı ihtiyaçlara hitap eden modellerini Türkiye'de satışa sunuyor. Şehir içinde daha kompakt bir otomobil arayanlar için Renault 5 E-Tech öne çıkarken, Megane E-Tech ve Scenic E-Tech daha geniş kullanım alanı isteyenlere alternatif oluşturuyor.

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Peki 2026 Ekim ayında Renault elektrikli otomobil fiyatları ne kadar?

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2026 Ekim Renault elektrikli otomobiller fiyat listesi:

| Model İsmi | Güncel Fiyatı | Kampanyalı Fiyatı | | R5 E-Tech Elektrikli | 2.099.000 TL | - | | Megane E-Tech Elektrikli | 2.386.000 TL | - | | Scenic E-Tech Elektrikli | 3.490.000 TL | - |

R5 E-Tech Elektrikli

Renault 5 E-Tech Elektrikli, markanın ikonik modelini modern ve tamamen elektrikli bir otomobille yeniden yorumluyor. 150 bg güç üreten motoru ve 52 kWh bataryasıyla WLTP'ye göre 410 km'ye varan menzil sunuyor; 5 kişilik otomobil 3,92 metrelik kompakt yapısıyla özellikle şehir kullanımına uygun.

Megane E-Tech Elektrikli

Megane E-Tech Elektrikli, 220 bg güç üreten elektrik motoru ve 60 kWh bataryasıyla daha performanslı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Model, WLTP verilerine göre 468 km'ye varan menzil, 130 kW DC hızlı şarj desteği ve 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı gibi teknolojiler sunuyor. Renault Türkiye

Scenic E-Tech Elektrikli

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault'un aile kullanımına odaklanan tamamen elektrikli modeli olarak dikkat çekiyor. 220 bg güç, 87 kWh batarya ve 604 km'ye varan WLTP menzil sunan model, 545 litrelik bagaj hacmi ve Google entegre OpenR Link multimedya sistemiyle özellikle uzun yol ve aile kullanımına hitap ediyor.