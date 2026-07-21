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Epic Games Yaz İndirimi: 100 TL Altı En İyi Oyunlar

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Oyuncuların dört gözle beklediği Epic Games yaz indirimi sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen 100 TL altı oyunları listeledik.

Epic Games Yaz İndirimi: 100 TL Altı En İyi Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games yaz indirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken özellikle 100 TL altı oyunlar sepetin çıtır çerezleri oluyor.

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İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games bahar indirimi kapsamında biz de sudan ucuz diyebileceğimiz, 100 TL'den ucuz oyunları sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

Epic Games Yaz İndirimi: 100 TL Altı En İyi Oyunlar
2

Epic Games yaz indirimi 100 TL altı oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Detroit: Become Human 142 TL 14,20 TL (-%90)
The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70)
Outlast 33 TL 8,25 TL (-%75)
Outlast 2 49 TL 12,25 TL (-%75)
Mafia: Trilogy 374 TL 74,80 TL (-%80)
Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL (-%85)
Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION 42 TL 6,30 TL (-%85)
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration 89 TL 13,35 TL (-%85)
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition 164 TL 24,60 TL (-%85)
theHunter: Call of the Wild 32 TL 6,40 TL (-%80)
Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (-%75)
Chivalry 2 69 TL 6,90 TL (-%90)
Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL (-%80)
Batman Arkham City Game of the Year Edition 31 TL 6,20 TL (-%80)
Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition 31 TL 6,20 TL (-%80)
Risk of Rain 2 70 TL 23,10 TL (-%67)
Beyond Two Souls 70 TL 7 TL (-%90)
Metro 2033 Redux 573,71 TL 57,37 TL (-%90)
The Wolf Among Us 39 TL 19,50 TL (-%50)
PlateUp! 279 TL 83,70 TL (-%80)

Epic Games Store yaz indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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