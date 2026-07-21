Epic Games Yaz İndirimi: 100 TL Altı En İyi Oyunlar

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games yaz indirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken özellikle 100 TL altı oyunlar sepetin çıtır çerezleri oluyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games bahar indirimi kapsamında biz de sudan ucuz diyebileceğimiz, 100 TL'den ucuz oyunları sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Epic Games yaz indirimi 100 TL altı oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Detroit: Become Human
|142 TL
|14,20 TL (-%90)
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|Outlast
|33 TL
|8,25 TL (-%75)
|Outlast 2
|49 TL
|12,25 TL (-%75)
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|74,80 TL (-%80)
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL (-%85)
|Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION
|42 TL
|6,30 TL (-%85)
|Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
|89 TL
|13,35 TL (-%85)
|Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
|164 TL
|24,60 TL (-%85)
|theHunter: Call of the Wild
|32 TL
|6,40 TL (-%80)
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL (-%75)
|Chivalry 2
|69 TL
|6,90 TL (-%90)
|Batman Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL (-%80)
|Batman Arkham City Game of the Year Edition
|31 TL
|6,20 TL (-%80)
|Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition
|31 TL
|6,20 TL (-%80)
|Risk of Rain 2
|70 TL
|23,10 TL (-%67)
|Beyond Two Souls
|70 TL
|7 TL (-%90)
|Metro 2033 Redux
|573,71 TL
|57,37 TL (-%90)
|The Wolf Among Us
|39 TL
|19,50 TL (-%50)
|PlateUp!
|279 TL
|83,70 TL (-%80)
Epic Games Store yaz indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.