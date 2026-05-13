Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen Makyajlı Jeep Avenger Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Jeep, sevilen modellerinden olan Avenger'ı makyajladı. Yeni Avenger, hem tasarımı hem de özellikleriyle büyülüyor.

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen Makyajlı Jeep Avenger Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle SUV araçlarıyla tanıdığımız, dünyanın en önde gelen otomobil markalarından olan Jeep’in Avenger modeli, sevilen otomobillerden biriydi. Şimdi ise şirket, Avenger modelinin yenilenen versiyonunu tanıttı.

Makyajlanan Avenger, hem tasarım hem de teknik tarafta önemli yeniliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Araca benzinli, hibrit ve tam elektrikli olarak ulaşmak mümkün olacak. Gelin detaylarına bakalım.

İçerikten Görseller

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen Makyajlı Jeep Avenger Tanıtıldı: İşte Özellikleri
jeeep1
jeep2
jeep3
jeepic

Karşınızda yeni Jeep Avenger

jeeep1

Tasarım tarafına baktığımızda makyajlı Avenger, güncel Jeep araçlarının genelinde gördüğümüz daha modern bir görünümle geliyor. Özellikle ön taraftaki değişikliklerle Compass’a benzediğini söyleyebiliriz. LED matrix farlarla gelen Araç, 17 ve 18 inç jant seçeneklerine sahip. 4xe versiyonda kırmızı detaylar olacak.

jeep2

Hâlihazırda elektrikli, hibrit ve 4xe versiyonlarını gördüğümüz Avenger’ın yeni modeline bir de içten yanmalı motor eklenmiş. Burada düşük tüketim sunan 1,2 litrelik turbo benzinli bir motor görüyoruz. Ona 6 vitesli otomatik şanzıman eşlik ediyor.

jeep3

Hibritte e-Hybrid olarak bilinen 48V’lık versiyon var. 4xe ise 145 beygir gücü ve dört tekerlekten çekiş sunuyor. Tamamen elektrikli Avenger ise 400 km’ye varan menzili 54 kWh’lik bataryayla sürücülerle buluşturuyor.

jeepic

İç mekâna geldiğimizde de ise Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10,25 inç boyutunda bilgi eğlence sistemi görüyoruz. 360 derecelik ön kameraya sahip olan modelin iç mekânında malzeme kalitesi de iyileştirilmiş. Türkiye’ye de gelmesi beklenen otomobilin Avrupa fiyatı 25.700 euro’dan başlayacak.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor’da 350 Bin TL İndirim Fırsatı!

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com