Jeep, sevilen modellerinden olan Avenger'ı makyajladı. Yeni Avenger, hem tasarımı hem de özellikleriyle büyülüyor.

Özellikle SUV araçlarıyla tanıdığımız, dünyanın en önde gelen otomobil markalarından olan Jeep’in Avenger modeli, sevilen otomobillerden biriydi. Şimdi ise şirket, Avenger modelinin yenilenen versiyonunu tanıttı.

Makyajlanan Avenger, hem tasarım hem de teknik tarafta önemli yeniliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Araca benzinli, hibrit ve tam elektrikli olarak ulaşmak mümkün olacak. Gelin detaylarına bakalım.

Karşınızda yeni Jeep Avenger

Tasarım tarafına baktığımızda makyajlı Avenger, güncel Jeep araçlarının genelinde gördüğümüz daha modern bir görünümle geliyor. Özellikle ön taraftaki değişikliklerle Compass’a benzediğini söyleyebiliriz. LED matrix farlarla gelen Araç, 17 ve 18 inç jant seçeneklerine sahip. 4xe versiyonda kırmızı detaylar olacak.

Hâlihazırda elektrikli, hibrit ve 4xe versiyonlarını gördüğümüz Avenger’ın yeni modeline bir de içten yanmalı motor eklenmiş. Burada düşük tüketim sunan 1,2 litrelik turbo benzinli bir motor görüyoruz. Ona 6 vitesli otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Hibritte e-Hybrid olarak bilinen 48V’lık versiyon var. 4xe ise 145 beygir gücü ve dört tekerlekten çekiş sunuyor. Tamamen elektrikli Avenger ise 400 km’ye varan menzili 54 kWh’lik bataryayla sürücülerle buluşturuyor.

İç mekâna geldiğimizde de ise Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10,25 inç boyutunda bilgi eğlence sistemi görüyoruz. 360 derecelik ön kameraya sahip olan modelin iç mekânında malzeme kalitesi de iyileştirilmiş. Türkiye’ye de gelmesi beklenen otomobilin Avrupa fiyatı 25.700 euro’dan başlayacak.