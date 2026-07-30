Steam WB Games Lego İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "WB Games Lego" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 10 Ağustos tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam WB Games Lego indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
|69.99$
|55.99$ (-%20)
|LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition
|54.99$
|8.24$ (-%85)
|LEGO Batman 2: DC Super Heroes
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|LEGO DC Heroes & Villains Paketi
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|LEGO Batman Trilogy
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|The LEGO Games Paketi
|99.99$
|12.99$ (-%87)
|LEGO DC Super-Villains
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|LEGO Batman: The Videogame
|19.99$
|2.99$ (-%85)
Steam WB Games Lego indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.