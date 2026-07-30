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Steam WB Games Lego İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

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Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de WB Games Lego indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam WB Games Lego İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "WB Games Lego" indirimleri.

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Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 10 Ağustos tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

Steam WB Games Lego İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)
2

Steam WB Games Lego indirimleri

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Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 69.99$ 55.99$ (-%20)
LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition 29.99$ 5.99$ (-%80)
LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition 54.99$ 8.24$ (-%85)
LEGO Batman 2: DC Super Heroes 19.99$ 3.99$ (-%80)
LEGO DC Heroes & Villains Paketi 59.99$ 8.99$ (-%85)
LEGO Batman Trilogy 49.99$ 4.99$ (-%90)
The LEGO Games Paketi 99.99$ 12.99$ (-%87)
LEGO DC Super-Villains 39.99$ 5.99$ (-%85)
LEGO Batman: The Videogame 19.99$ 2.99$ (-%85)

Steam WB Games Lego indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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