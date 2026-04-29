[21-28 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Barış Bulut

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 21-28 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise yerini geri kazanan EA SPORTS FC 26 bulunuyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (21-28 Nisan 2026)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 26 69.99$ 20.99$ (-%70)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ -
PRAGMATA 44.99$ -
Windrose 14.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
Grand Theft Auto V Enhanced 44.99$ 19.79$ (-%56)
Forza Horizon 6 48.99$ -
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ -
Crusader Kings III 34.99$ 10.49$ (-%70)
The Quinfall 7.99$ 0.79$ (-%90)
Crimson Desert 69.99$ -
Battlefield 6 69.99$ 41.99$ (-%40)
Ready or Not 28.99$ -
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

