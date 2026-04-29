[21-28 Nisan 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 21-28 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede ise yerini geri kazanan EA SPORTS FC 26 bulunuyor.
İçerikten Görseller
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (21-28 Nisan 2026)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|20.99$ (-%70)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|-
|PRAGMATA
|44.99$
|-
|Windrose
|14.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|44.99$
|19.79$ (-%56)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|-
|Crusader Kings III
|34.99$
|10.49$ (-%70)
|The Quinfall
|7.99$
|0.79$ (-%90)
|Crimson Desert
|69.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|41.99$ (-%40)
|Ready or Not
|28.99$
|-
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.