Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

HBO'nun Harry Potter Dizisinden İlk Fragman Paylaşıldı [Video]

Son yılların en çok beklenen dizilerinden olan HBO Max imzalı Harry Potter dizisinden ilk fragman paylaşıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok sevilen serilerinden biri olan J.K. Rowling imzalı Harry Potter’ın bu sefer bir dizi olarak geleceği geçtiğimiz yıllarda resmen duyurulmuştu. HBO Max’te yayımlanacak dizinin geliştirilme süreci uzun süredir devam ediyordu. Şimdi ise beklenen gelişme yaşandı.

HBO, Harry Potter dizisinin ilk tanıtım fragmanını resmen bizlerle buluşturdu. Fragrman, Felsefe Taşı kitabını anlatacak ilk sezonda neler göreceğimiz, dizinin çıkış tarihi, ikonik karakterlere ilk bakış olmak üzere birçok konuda heyecanı tavan yaptıran detaylar içeriyor.

İçerikten Görseller

fro
hp2

İşte Harry Potter dizisinin ilk fragmanı

Fragmana baktığımızda Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger üçlüsünün nasıl görüneceğini görebiliyoruz. İkonik filmlerden sonra artık bu üçlüye alışmamız gerekecek. Onlar dışında Hagrid, Dumbledore, Snape gibi diğer ikonik isimlerin de dizide karşımıza nasıl çıkacakları görünüyor. Hogwarts’a ve büyücülük dünyasına da ilk bakışı atıyoruz.

fro

Harry Potter rolünde Dominic McLaughlin göreceğiz. Ron Weasley olarak Alastair Stout, Arabella Stanton ise Hermione Granger olarak karşımıza çıkacak. John Litgow Albus Dumbledore’u, Paapa Essiedu Severus Snape’i, Nick Frost Rubeus Hagrid’i, Paul Whitehouse Argus Filch’i, Lox Pratt Draco Malfoy’u canlandıracak.

Harry Potter dizisi Aralık 2026’da yayımlanacak

hp2

HBO tarafından fragman yoluyla dizinin çıkış tarihi de açıklandı. Buna göre Harry Potter dizisi, bu yılın Noel’inde, yani 25 Aralık 2026 tarihinde resmen HBO Max üzerinden yayımlanmaya başlayacak. Dizinin her sezonunun bir kitabı anlatacağını da belirtmeden geçmemek gerek.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com