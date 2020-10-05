Arkeologlar, Mısır'da 59 adet daha mumya buldular. Yaklaşık 2.500 yıl önce gömüldüğü anlaşılan mumyaların, o dönemlerde yaşayan rahip, devlet adamı ya da halkın önde gelenlerine ait olduğu düşünülüyor. Keşfedilen mumyalar, 2021 yılında açılması beklenen Büyük Mısır Müzesi'ne götürülecek.

Kahire'nin güneyinde 59 adet yeni mumya bulundu. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Sakkara'da tespit edilen mumyalar, yaklaşık 2.500 yıl önce gömülmüş ve iyi korunmuştu. O dönemlerde bu mumyaları gömenler, uyguladıkları mühürleme işlemleriyle mumyaların çok iyi bir şekilde saklanmasını sağlamışlardı.

Aslına bakacak olursak 59 adet mumya bir anda bulunmadı. Geçtiğimiz haftalarda bölgede araştırma yapan arkeologlar, 13 adet tabut bulmuşlardı. Araştırmalarını genişleterek yerin 12 metre kadar altına inen araştırmacılar, yapılan çalışmalarda keşfedilen tabut sayısını 59'a çıkardılar. Cumartesi günü, bu mumyalardan bir tanesinin de içi açıldı.

İşte bulunan mumyalardan bazıları

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, söz konusu mumyaların milattan önce yedi ya da altıncı yüzyıla ait olduğu ifade edildi. Uzmanlara göre bulunan mumyalar, büyük bir keşfin başlangıcı. Arkeologlar, bu bölgenin araştırılmaya devam etmesi durumunda çok daha fazla sayıda mumyanın bulunabileceğini söylüyorlar.

Keşfedilen mumyalardan bir tanesinin içini açan uzmanlar, parlak renklerde hiyeroglif yazılarla bezenmiş mezar bezi içindeki mumya kalıntılarına ulaştılar. Kalıntılar üzerinde inceleme yapan bilim insanları, mumyaların o dönemlerde yaşamış olan rahiplere, üst düzey devlet görevlilerine ya da halkın önde gelen isimlerine ait olabileceğini açıkladılar.

İşte içi açılan o ahşap tabut

Mısır'daki Sakkara isimli bölge, Antik Mısır'ın başkenti olarak kabul edilen Memphis'te yer alıyor. Bugüne dek önemli keşiflerin yapılmasını sağlayan bölge, bundan sonra da yeni keşiflere kapı aralayacak gibi görünüyor. Ayrıca bilim insanlarının Sakkara'da yılan, böcek, kuş ve diğer hayvanlara ait mumyaları da çıkardıklarını hatırlatmak gerekiyor.

Yapılan açıklamalara göre keşfedilen yeni mumyalar, Gize'de hizmete girecek olan Büyük Mısır Müzesi'ne götürülecek. Açılışı birkaç kez ertelenmiş olmasına rağmen muhtemelen 2021 yılında açılacak müze, Mısır tarihini gözler önüne serecek binlerce esere ev sahipliği yapacak. Ayrıca sadece mevcut keşifler değil, önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni keşifler de bu müzeye götürülerek ziyaretçilerin karşısına çıkarılacak.