Xiaomi Mi 11, Performans Konusunda Mate 40'a Kaybetti

Xiaomi'nin dün duyurduğu yeni amiral gemisi Mi 11, 3DMark OpenGL ES 3.1 testine girdi. Yapılan testler, Snapdragon 888 işlemcinin, Kirin 9000 kadar güçlü olmadığını ortaya koydu. Xiaomi Mi 11, rakipleri Mate 40 ve Mate 40 Pro'ya yenildi.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin geçtiğimiz ekim ayında piyasaya sürdüğü Mate 40 serisi telefonları, Kirin 9000 olarak isimlendirilen bir işlemciden güç almıştı. 5nm üretim mimarisine sahip olan bu işlemcinin sunduğu performans, Huawei'nin açıklamalarına göre Snapdragon 865+'tan yüzde 25 oranında fazlaydı. Hal böyle olunca da bu işlemcinin, 2021 yılındaki amiral gemisi telefonlara hayat verecek Snapdragon 888 karşısındaki performansı merak konusu olmuştu. Dün duyurulan Xiaomi Mi 11, bu merakın giderilmesini sağladı.

Qualcomm, Snapdragon 888'i aralık ayının ilk günlerinde duyurdu. Tıpkı Kirin 9000'deki gibi bu işlemcide de 5 nm üretim mimarisi tercih edildi. Yapılan performans testleri de bu işlemcinin fazlasıyla güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Ancak 3DMark OpenGL ES 3.1 ile yapılan son test, Snapdragon 888'in yeterince güçlü olmayabileceğini ortaya koydu. Zira Xiaomi Mi, yapılan testlerde Mate 40 ve Mate 40 Pro'ya yetişemedi.

Xiaomi Mi 11, 3DMark testinde 8.546 puan aldı

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi telefonu Mi 11, 3DMark OpenGL ES 3.1 testlerinde 8.546 puan aldı. Aslıda bu puan hiç de küçümsenecek durumda değildi çünkü Xiaomi Mi 11'in aldığı puan, en yakın rakibi olan Samsung Galaxy Z Fold 2'nin yaklaşık bin puan üzerindeydi. Ancak Huawei Mate 40 ile Mate 40 Pro'nun aynı testlerde aldığı puanlar, Xiaomi Mi 11'in biraz daha üzerindeydi.

Huawei Mate 40, daha öncelerde girdiği testte 8.771 puan almıştı. Kirin 9000'le çalışan diğer model olan Mate 40 Pro ise 9.065 ile etkileyici bir puanın sahibi olmuştu. Haliyle Xiaomi ve dolayısıyla da Snapdragon 888 işlemci, Kirin 9000 karşısında bekleneni verememiş oldu. Şimdi gözler, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi muhtemel olan Mi 11 Pro'nun gireceği testte. Bakalım Kirin 9000'li Mate 40 Pro, esas rakibi olan Mi 11 Pro karşısında ne yapacak.