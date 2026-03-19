Herkese İlham Olacak Hikaye: 4 Yıl Boyunca Tek Başına Geliştirdiği Oyun 1 Haftada 250 Bin Dolar Kazandırdı

Bağımsız geliştirici Cakez, 4 yıl boyunca geliştirdiği Tangy TD adlı oyununun Steam’deki ilk haftasında yaklaşık 250 bin dolar kazandığını canlı yayında öğrendi. Gözyaşlarına boğulan geliştiricinin tepkisi sosyal medyada viral olurken, oyuncu desteği dikkat çekti.

Oyun dünyasında zaman zaman “iyi şeyler de oluyor” dedirten anlar yaşanıyor. Bu kez sahnede tek başına çalışan bir geliştirici var. Cakez, tam 4 yıl boyunca üzerinde çalıştığı Tangy TD isimli oyununu kısa süre önce Steam'de yayınlamıştı.

Süreç boyunca geliştirme aşamalarını YouTube videoları ve Twitch yayınlarında paylaşan Cakez, küçük ama sadık bir topluluk oluşturmayı başarmıştı. Ancak kimse işlerin bu kadar hızlı ve büyük bir başarıya dönüşmesini beklemiyordu.

Canlı Yayında Geliri Görünce Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Oyunun çıkışından sonra geliştirici, satış verilerini topluluğuyla birlikte canlı yayında kontrol etti. İlk gün gelen yaklaşık 30 bin dolarlık gelir bile etkileyiciydi ancak asıl sürpriz daha sonra geldi.

Haftalık verilere göre oyun, 245 bin dolar brüt (yaklaşık 197 bin dolar net) gelir elde etti ve 28 binden fazla kopya sattı. Bu rakamları gören Cakez, şaşkınlığını gizleyemedi ve canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncular Sadece Oyunu Değil, Geliştiriciyi de Destekledi

Cakez’in tepkisi kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok oyuncu geliştiriciye destek olmak için oyunu satın aldığını söyledi. Hatta bazı kullanıcılar açıkça “videoyu izledim, oyunu aldım” yorumları yaptı.

Tangy TD’nin başarısı sadece duygusal tarafıyla sınırlı değil. Oyun, Steam’de de güçlü bir performans sergiliyor ve kullanıcı değerlendirmelerinin %89’u olumlu durumda.