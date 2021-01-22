Bilim İnsanları, 5 Bin Yıl Öncesinin Para Birimini Buldu

Hollandalı araştırmacılar, Avrupa kıtasının dört bir yanında keşfedilen tarihi kalıntılarla birlikte Bronz Çağı'nda kullanılan standart para biriminin yüzük, bilezik ve bıçak gibi nesneler olduğunu keşfetti.

Modern yaşamın en etkileyici faktörü olan para birimleri, tıpkı şimdi olduğu gibi eski zamanlarda da topluluklar içinde kendisine önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Euro, dolar ya da sterlin, her ne olursa olsun para birimlerinin kendilerine özgü standart bir hali bulunur.

Hollanda Leiden Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Avrupalı insanların Bronz Çağı'nda para birimi olarak çeşitli eşyaları kullandığını keşfetti. Avrupa kıtasının dört bir yanında çıkarılan bu eşyalar, birbiriyle aynı ağırlık ve özelliklere sahip olduğu için, 5 bin yıl öncesinin standart para birimi olarak kabul edildi.

Eski insanlar, nesneleri standart bir hale getirmek için Weber kesrini kullanmış olabilir

Üniversitedeki araştırmacıların konuyla ilgili hazırlamış olduğu makale, PLOS ONE adlı prestijli bir bilimsel dergide yayınlandı. Araştırmacılar, 5 bin yıl önce yaşayan insanların para birimi konusunda son derece ilerlemiş olduklarını, yüzük, küpe ve bıçak gibi eşyaları standart bir boya getirilerek herkes tarafından kabul edilmesini sağladıklarını belirtti.

Araştırmacılar, o dönemde hassas tartı gibi bir seçeneğin bulunmadığı için, bu aletleri üretirken Weber kesrinden yardım alınmış olabileceğini düşünüyor. Tamamen psikolojik bir prensibe dayanan Weber kesrinde, iki ayrı nesne birbiriyle aynı boyutlara ve görünüme sahip olursa, ikisi arasında hiçbir fark yokmuş gibi gözükmesini sağlıyor.

5000’den fazla tarihi nesnenin incelendiği bu araştırmada, bronz balta bıçakları, aletler, yüzük ve bilezik gibi kişisel eşyaların para birimi yerine geçtiği gözlemlendi.