Zack Schumack adlı bir sanatçı, buz monolit görünümündeki mağara adam heykelini Minneapolis'te bulunan bir parkta sergilemeye başladı.

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz yıldan itibaren dünyanın farklı bölgelerinde kime ait olduğu açıklanamayan monolitler görülmeye başlandı. ABD’nin Minneapolis Eyaleti’nde bir parkta yürüyüş yapan insanlar, parkın ortasında bu sefer de buzdan bir monolitle karşılaştılar.

Monolitin içerisinde, donmuş bir mağara adamı bulunuyordu. Öncekilerin aksine, bu monolitin kime ait olduğu ve nasıl ortaya çıktığı bu sefer belliydi. Buzdan adam heykelininin, Zack Schumack adlı bir sanatçı tarafından tasarlandığı ortaya çıktı.

Plastik heykel, daha önce başka bir etkinlik için tasarlanmıştı

Schumack, farklı bir etkinlik için bu plastik heykeli yaptığını, ancak etkinlik bittikten sonra onu garaja kaldırmak zorunda kaldığını dile getirdi. Heykelin garajda çürümesini göz yummanın zor olduğunu belirten sanatçı, onu Mineapolisliler ile paylaşmaya karar verdi.

Minneapolis’te Theodore Wirth adlı bir parkta sergilenen bu heykel, parkta yürüyüşe çıkan insanlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Sanatçı, bu heykel sayesinde salgın döneminde insanların kafalarını televizyondan kaldırmalarına olanak sağlayacak kadar ilginç bir şey ortaya çıkardığını, insanların yürüyüş yapmaya daha istekli hale geldiğini dile getirdi.