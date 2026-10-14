[6-13 Ekim 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 6-13 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta da zirvede geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
- EA SPORTS FC 27
- ARC Raiders
- Red Dead Redemption 2
- How to Fish
- WARDOGS
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Dead by Daylight
- The Outlast Trials
- Euro Truck Simulator 2
- Grand Theft Auto V Enhanced
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.