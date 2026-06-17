[9-16 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 9-16 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeniden EA SPORTS FC 26 bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80) Forza Horizon 6 48.99$ - Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) Path of Exile 2 29.99$ - 007 First Light 39.99$ - Resident Evil 4 29.99$ 7.49$ (-%75) Hearts of Iron IV 34.99$ 6.99$ (-%80) Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99$ 7.99$ (-%80) Resident Evil Requiem 52.49$ 41.99$ (-%20) Sons Of The Forest 14.99$ - Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) Forza Horizon 5 32.78$ - Football Manager 26 49.99$ 24.99$ (-%50) Backrooms: Escape Together 5.79$ - Escape the Backrooms 4.49$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.