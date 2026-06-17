Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[9-16 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[9-16 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 9-16 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Yeni FIFA Oyununu Az Daha 2K'in Geliştireceği Ortaya Çıktı: Peki Anlaşma Neden Gerçekleşmedi?

Yeni FIFA Oyununu Az Daha 2K'in Geliştireceği Ortaya Çıktı: Peki Anlaşma Neden Gerçekleşmedi?

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yeniden EA SPORTS FC 26 bulunuyor.

İçerikten Görseller

[9-16 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80)
Forza Horizon 6 48.99$ -
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Path of Exile 2 29.99$ -
007 First Light 39.99$ -
Resident Evil 4 29.99$ 7.49$ (-%75)
Hearts of Iron IV 34.99$ 6.99$ (-%80)
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99$ 7.99$ (-%80)
Resident Evil Requiem 52.49$ 41.99$ (-%20)
Sons Of The Forest 14.99$ -
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Forza Horizon 5 32.78$ -
Football Manager 26 49.99$ 24.99$ (-%50)
Backrooms: Escape Together 5.79$ -
Escape the Backrooms 4.49$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti

Xbox, Game Pass'e Yapılan Dev Zamdan Sonra Milyonlarca Oyuncu Kaybettiklerini İtiraf Etti

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam Mermi Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Yıl Ortası Fırsatları' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 12 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Togg T10F'in Merakla Beklenen Özelliği Geldi: V2L Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Uygun Fiyata DJI Drone Geliyor: Bu Hafta BİM'de Satılacak Teknolojik Ürünler

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

Xiaomi, Tesla'nın 12 Yıl Önce Söz Verdiği Ama Yapamadığı Bir Elektrikli Otomobil Özelliğini Tanıttı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

748 GB RAM’li, Bir Ev Parasına Satılan Bilgisayar ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3 Tanıtıldı

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

iPhone 18 Pro Bekleyenlere Üzücü Haber: Yeni Seri "Geçiş Yılı Serisi" Olabilir!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com