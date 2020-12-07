Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan 9 Kere Leyla isimli Türk filmi, seyircileri pek de memnun edemedi. Büyük umutlar beslenen film beklentileri karşılamayınca eleştirilerin odak noktasına oturdu. Bunun üzerine yönetmen Ezel Akay, filmle ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi film platformu Netflix, 4 Aralık'ta yeni bir Türk filmini kullanıcıların beğenisine sundu. Bu film, pek çok kişinin bildiği üzere "9 Kere Leyla"ydı. Sosyal medyayı sallayan, televizyonlarda reklamları yapılan film, beklentileri pek karşılamamışa benziyor. Sosyal medya, 9 Kere Leyla'ya yönelik eleştirilerle doldu taştı. Hal böyle olunca da yönetmen Ezel Akay, gelen eleştirilere karşı bazı açıklamalarda bulundu.

Aslına bakacak olursak bu film, Netflix'e özel bir içerik değildi. Ancak pandemi koşulları, 9 Kere Leyla'nın dijital platformlara aktarılmasını zorunlu kıldı. Ayrıca film, Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu gibi Türk seyircilerin sevdiği isimlerin buluştuğu bir yapımdı. Tüm bunlara rağmen film, gerek ünlü isimlerce gerek sosyal medya kullanıcıları tarafından çok ağır bir şekilde eleştirildi. Akay'sa yaptığı açıklamalarda, eleştirilerin büyük haksızlık olduğunu söyledi.

9 Kere Leyla'ya gelen bazı yorumlar şöyleydi

"Filmi izledikten sonra şunu düşündüm; ayrı ayrı çok iyi malzemeler seçmiş olmamız ortaya çok iyi bir yemek çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Bir de bunları bir araya getirecek güzel bir yemek tarifine ihtiyacımız olabilir."

"9 Kere Leyla, hayatımdan yarım saat çaldın, geri ver!"

"Bu filmde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer oynamayı nasıl kabul etmiş? Belli bir yere gelmiş oyuncuların oynayacakları filmde biraz kalite kriterini aramaması ilginç geliyor. Bayağı kötüydü."

"Bir Christoph Waltz’ın 'Django' filminde sırtladığı muhteşem karakteri düşünüyorum, bir de Haluk Bilginer’in “9 Kere Leyla”daki Adem karakterini... Waltz ve Bilginer’in yetenekleri birbirine çok yakın ancak bizimkine kaliteli iş maalesef gelmiyor. Üzülmemek elde değil."

"Başladığım tüm film ve dizileri yanımdakiler beğenmeyip, bıraksa bile ben ısrarla izler bitiririm. Bunu bitiremedim. Böyle bir kadroya, böyle bir film. Neden?" (Arzu Sabancı)

Ezel Akay, filme yönelik eleştirileri, bir seyircinin mesajıyla yanıtlamış oldu