Dünyanın En Sık Ziyaret Edilen İnternet Siteleri Açıklandı

Digital 2020 October Global Statshot raporuna dayanan veriler, dünyanın en çok ziyaretçi alan internet sitelerini açığa çıkardı. En popüler internet sitesinin Google olduğunu gösteren veriler, kullanıcıların interneti sadece sosyal medya platformları için kullanmadığını ortaya koyuyor.

SEMrush isimli bir çevrimiçi pazarlama şirketi, eylül ve ekim ayında gerçekleştirilen internet trafiği verilerini baz alarak, dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerini sıraladı. Hootsuite ve We Are Social platformları tarafından oluşturulan "Digital 2020 October Global Statshot" raporuna dayanan sıralama, kullanıcıların internet alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.

İnternet denince aklınıza doğrudan sosyal medya platformları geliyor olabilir. Aslında bu doğru bir yaklaşım. Çünkü 2 milyon civarında internet kullanıcısı, günlük bazda sosyal medya kafilesine katılıyor. Günümüzde sosyal medya kullanımı ise 4 milyarı aşmış durumda. Ayrıca istatistikler, herhangi bir kullanıcının uyanık olduğu sürenin yüzde 15'ini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Ancak kullanıcılar, interneti sadece sosyal medya amaçlı kullanmıyorlar. Dünyanın en bilindik internet siteleri de dikkate değer miktarda ziyaretçi alıyorlar.

İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yapılan araştırmalara göre dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google. Neticede kullanıcılar, erişmek istedikleri bir internet sitesine, dünyanın en popüler arama motoru üzerinden erişiyorlar. Bu bağlamda Google, 105 milyar ziyaretle listenin başını çekiyor. Kullanıcılar, Google üzerinden arama yaparken ortalama olarak 25 dakika 1 saniye harcıyorlar.

Listenin ikinci sırasına baktığımız zaman Google'ın sahip olduğu video paylaşım platformu YouTube'u görüyoruz. 36,4 milyar ziyaret alan platform, 35 dakika 16 saniye ziyaret süresine sahip. YouTube'u ise dünyanın en büyüğü olmasına rağmen en çok tartışılan sosyal medya platformu Facebook takip ediyor. Facebook'un ziyaretçi sayısı 25,3 milyar olarak belirlenmiş durumda.

Sıralamadaki diğer detaylara baktığımızda, dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon'un da çok fazla ziyaretçi aldığını görüyoruz. Ayrıca eski popülaritesini kaybetmiş olsa da Yahoo da dünyanın en çok ziyaretçi alan yedinci internet sitesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 internet sitesinin 8 ve 10. sırasında pornografik içerikler paylaşılan sitelerin yer alması da dikkatlerden kaçmıyor.

Listenin ilk 10 sırasında dikkat çeken iki internet sitesi var. Bunlardan bir tanesi Instagram, diğeri ise Twitter. Daha önceki dönemlerde yapılan benzer çalışma, Instagram'ı üçüncü sıraya koyuyordu. Ancak son çalışma, Instagram'ın 6. sıraya gerilediğini ortaya koyuyor. Ayrıca daha önce ilk 10 içerisinde yer alan Twitter, yapılan son araştırmanınsa 11. sırasında karşımıza çıkıyor.