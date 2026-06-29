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Çok Uygun Fiyatlı 58 inç Samsung TV’yi Kaçırmayın: A101’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

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A101'de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler belli oldu.

Çok Uygun Fiyatlı 58 inç Samsung TV’yi Kaçırmayın: A101’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar her hafta getirdikleri ürünlerle bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bunlardan biri. Bu hafta 2 Temmuz 2026 tarihli A101 Aldın Aldın ürünleri arasında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün var. Uygun fiyatlı Samsung televizyon, çamaşır makineleri, elektrikli bisiklet ve dahası bu hafta A101’de olacak.

Biz de bu içeriğimizde A101’in 2 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla satacağı Aldın Aldın ürünlerinden öne çıkanları sizler için derledik. Uygun fiyatlı teknolojik ürün arıyorsanız kesin göz atın.

İçerikten Görseller

Çok Uygun Fiyatlı 58 inç Samsung TV’yi Kaçırmayın: A101’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
samsungtv
seg
espresso
voltavs1 +1

A101’de bu hafta uygun fiyata satılacak teknolojik ürünler

Samsung 58U8000F televizyon - 31.999 TL Samsung 50U8000F televizyon - 24.999 TL SEG CM711 7 KG çamaşır makinesi - 14.999 TL SEG NFK42720S0D buzdolabı - 25.999 TL Philips EP3349/70 espresso makinesi - 18.499 TL Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped - 34.990 TL Volta VB5 elektrikli bisiklet - 29.990 TL

Samsung 58U8000F televizyon - 31.999 TL

samsungtv Eğer Samsung gibi kaliteli bir markadan uygun fiyata büyük bir televizyon almak istiyorsanız bu model tam size göre. 58 inç boyut, Crystal UHD işlemci, 4K çözünürlük, 3x HDMI, One UI Tizen işletim sistemi, HDR10 gibi özellikleri 31.999 TL’ye sunuyor.

Samsung 50U8000F televizyon - 24.999 TL

Bir üstte bahsettiğimiz modelin daha küçük boyutta ekrana sahip bu versiyonu da 24.999 TL’lik uygun bir fiyatla geliyor. Cihazda 50 inç ekran, Crystal UHD işlemci, 4K çözünürlük, 3x HDMI, One UI Tizen, HDR10 gibi özellikler var.

SEG CM711 7 KG çamaşır makinesi ve SEG NFK42720S0D buzdolabı - 14.999 TL & 25.999 TL

seg

SEG markalı uygun fiyatlı çamaşır makinesi ve buzdolapları da bu hafta A101’e geliyor. Çamaşır makinesi 7 kg kapasite, 15 program, LED gösterge gibi özelliklere sahip. No frost buzdolabı ise 313 litre soğutucu, 114 litre dondurucu hacmiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Philips EP3349/70 espresso makinesi - 18.499 TL

espresso

Kahve makinesi almak istiyorsanız Philips en iyi tercihlerden biri. Philips EP3349/70 modeli, 18.499 TL’lik fiyatıyla öne çıkıyor. AquaClean filtre, kendi süt haznesi, sessiz çalışma, hem soğuk hem sıcak kahve yapma, mobil uygulama desteği gibi avantajlı özellikleri var.

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped - 34.990 TL

voltavs1

Volta’nın VS1 elektrikli mopedi, maksimum 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. 2000W motor gücüne sahip model, 72V 20 Ah batarya kapasitesine sahip. 6-8 saat şarj süresi sunuyor. 1860x1145x685 mm boyutlara sahip olduğunu da belirtelim.

Volta VB5 elektrikli bisiklet - 29.990 TL

voltavb5

Volta VB5 elektrikli bisiklette 250W motor gücü ve 25 km/sa’lik maksimum hız var. 120 kg’ye kadar taşıma kapasitesine sahip olan model, 25-40 km arası menzil sunabiliyor.

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