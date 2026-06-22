Uygun Fiyatlı Asker Telefonu, Oyun Bilgisayarı ve Dahası: BİM’de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

BİM'in bu hafta satacağı aktüel ürünler belli oldu. Uygun fiyatlı çok sayıda teknolojik ürün satılacak.

Uygun fiyatlı teknolojik ürün arayanların en çok takip ettiği yerlerden biri de zincir mağazalar. Öyle ki düzenli olarak her hafta farklı kategorilerden ürünlerin bu tarz mağazalarda satışa çıktığını görüyoruz. BİM de Aktüel ürünleriyle bunlardan biri. Şimdi ise BİM’in 24 Haziran Çarşamba ve 26 Haziran Cuma günü satacağı Aktüel ürünler belli oldu.

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BİM bu hafta oyun bilgisayarlarından kahve makinelerine, telefonlardan hoparlör ve scooter’lara kadar çok sayıda teknolojik ürün satacak. Gelin BİM’e gelecek uygun fiyatlı teknolojik ürünlere birlikte göz atalım.

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BİM’de 24-26 Haziran tarihlerinde satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Monster ABRA A7 V16.2.11 oyun bilgisayarı - 63.900 TL

Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyun bilgisayarı - 50.990 TL

Monster ABRA A5 V21.5.7 oyun bilgisayarı - 40.900 TL

Philips tam otomatik espresso makinesi - 16.990 TL

JBL Go Essential 2 bluetooth hoparlör - 1.690 TL

Segway C2 Lite DE elektrikli çocuk scooter - 9.490 TL

Nokia 105 2023 LEDA tuşlu telefon - 1.990 TL

TECNO Spark GO 2 akıllı telefon - 8.290 TL

Monster ABRA A7 V16.2.11 oyun bilgisayarı - 63.900 TL

ABRA A7 modeli; Intel Core i7-13700HX işlemci, RTX 5050 ekran kartı, 12 GB RAM, 1 TB SSD , 144 Hz 17,3 inç ekran gibi özelliklerle geliyor. Üst seviye bir oyun bilgisayarı arayanlar için ideal.

Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 oyun bilgisayarı - 50.990 TL

Bir diğer model olan Tulpar TD3 ise AMD’nin Ryzen 5 8400F işlemcisine sahip. Cihazda ekran kartı olarak ise yine AMD’den Radeon RX7600’ü görüyoruz. 500 GB SSD, 16 GB DDR5 RAM, Windows 11 gibi özellikleri de var.

Monster ABRA A5 V21.5.7 oyun bilgisayarı - 40.900 TL

Bir diğer Abra modeli ise 40.900 TL’lik daha uygun fiyata sahip. Cihazda i5-12450H işlemci, RTX 3050 ekran kartı, 15,6 inç 144 Hz ekran, Windows 11, 500 GB SSD, 8 GB RAM gibi özellikler bulunuyor.

Philips tam otomatik espresso makinesi - 16.990 TL

Kahve seven biriyseniz bu modele kesinlikle göz atmalısınız. Philips’in tam otomatik espresso makinesi evde kafelerdeki aratmayan kahveler yapmanıza imkân tanıyor. 0,26 litre süt kabı, 1500W güç, 1,8 litre su haznesi, 275 gram kahve çekirdeği haznesi gibi özellikleri var.

JBL Go Essential 2 bluetooth hoparlör - 1.690 TL

Uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör arayışındaysanız kaçırmamanız gereken JBL markalı Go Essential 2 hoparlör; 5 saat pil ömrü,, IP67 suya ve toza dayanıklılık, gri, siyah ve beyaz olmak üzere 3 renk seçeneği gibi özelliklere sahip.

Segway C2 Lite DE elektrikli çocuk scooter - 9.490 TL

Çocuklar için bir ürün olan C2 Lite DE elektrikli scooter; 7 inç patlamaz lastikler, 16 km/sa maksimum hız, 130W motor gücü, 14 km menzil, 5,5 saat şarj süresi, RGB ambiyans ışıkları gibi özelliklerle geliyor.

Nokia 105 2023 LEDA tuşlu telefon - 1.990 TL

BİM’in düzenli olarak getirdiği Nokia 105 2023 LEDA tuşlu telefon, özellikle askere gidecekler için uygun bir telefon. 1,8 inç ekran, S30+ işletim sistemi, 1000 mAh batarya, el feneri, çift SIM, 2G gibi özelliklerle sunuluyor.

TECNO Spark GO 2 akıllı telefon - 8.290 TL

Akıllı telefon markası TECNO’nun giriş segmentte konumlanan bu modeli, çok beklentisi olmayanların tercih edebileceği bütçe dostu bir model. 6,67 inç HD+ IPS LCD ekran, 128 GB depolama, 4 GB RAM, 13 MP arka kamera, 5000 mAh batarya gibi özellikleri var.