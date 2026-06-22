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Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri

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Amazon'un bir hafta boyunca sürecek Prime Day indirim günleri başladı. 22- 29 Haziran tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Amazon'da Prime Day fırsatları kapsamında bilgisayardan telefona, televizyondan kulaklığa birçok kategorideki indirimler sizleri bekliyor!

Unutmadan Amazon'un Prime Day kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

İçerikten Görseller

Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri
500 TL ve Altı (6)
500 TL ve Altı (7)
500 TL ve Altı (8)
500 TL ve Altı (9) +1

Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Öne çıkan kampanyalar:

Bilgisayar

500 TL ve Altı (6)

Bu kategori kapsamında bilgisayardan monitöre, tabletten mouse'a birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.

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Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Cep Telefonu

500 TL ve Altı (7)

Cep telefonları günümüzün en çok kullanılan teknolojik aletlerinden. Sosyalleşmeden fotoğraf çekmeye kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlar da fırsatlar kapsamında indirimde.

Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Kulaklıklar ve Hoparlörler

500 TL ve Altı (8)

Kulaklıklar ve hoparlörler, kaliteli ses deneyimi arayanlar için vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. İster evde ister dışarıda kullanılsın, müzik keyfini ve iletişimi bir üst seviyeye taşıyan bu cihazlar, şimdi cazip indirimlerle sizleri bekliyor.

Kulaklık ve hoparlör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

TV ve Ev Sineması

500 TL ve Altı (9)

TV ve ev sinema sistemleri, evde keyifli vakit geçirmenin en etkili yollarından biri. Gerçekçi ses ve yüksek çözünürlüklü görüntüyle sinema atmosferini odanıza taşıyan bu ürünler, şimdi cazip fiyatlarla satışta.

Tv ve ev sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Ev ve Yaşam

500 TL ve Altı (10)

Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Ev ve yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

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