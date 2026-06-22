Amazon Prime Day Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Day fırsatları kapsamında bilgisayardan telefona, televizyondan kulaklığa birçok kategorideki indirimler sizleri bekliyor!
Unutmadan Amazon'un Prime Day kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.
İçerikten Görseller
Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Öne çıkan kampanyalar:
- Günlük ihtiyaçlarda 3 al 2 öde
- Çok Al & Az Öde- Prime Üyelerine Özel: ₺1.000'ye 10% indirim
- Samsung ürünlerinde Prime Day fırsatları
- Ev ve kişisel bakım ₺400'ye ₺100
- Evcil hayvan ürünlerinde ₺300'ye %20
- Kozmetik ve kişisel bakım 3 al sepette %25
Bilgisayar
Bu kategori kapsamında bilgisayardan monitöre, tabletten mouse'a birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- MSI CYBORG 15 B13WFKG-491XTR Dizüstü Bilgisayar
- Asus Rog Strix XG27ACG 27" Gaming Monitör
- Razer DeathAdder V3 Mouse
- SteelSeries Apex 9 Mini Mekanik Oyun Klavyesi
- Xbox Wireless Controller
- JUO C1 Soğutucu
- Corsair iCUE Link LX120 RGB CO-9051025-WW 12 cm Fan
- Steelseries QcK Performans Large Gaming Mousepad
Cep Telefonu
Cep telefonları günümüzün en çok kullanılan teknolojik aletlerinden. Sosyalleşmeden fotoğraf çekmeye kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bu cihazlar da fırsatlar kapsamında indirimde.
Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy S26
- Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- REDMI Note 15 Pro
- Belkin Boost Charge Araç Şarjı
- Anker MagGo 10.000 mAh Powerbank
- Juo Katlanabilir Telefon Standı
Kulaklıklar ve Hoparlörler
Kulaklıklar ve hoparlörler, kaliteli ses deneyimi arayanlar için vazgeçilmez ürünler arasında yer alıyor. İster evde ister dışarıda kullanılsın, müzik keyfini ve iletişimi bir üst seviyeye taşıyan bu cihazlar, şimdi cazip indirimlerle sizleri bekliyor.
Kulaklık ve hoparlör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Logitech G G522 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
- JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık
- SteelSeries Arctis Nova 5X Kulaklık
- Baseus Bowie E17 True Kablosuz Bluetooth Kulaklık
- Soundcore Select 4 Go Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
- JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör
TV ve Ev Sineması
TV ve ev sinema sistemleri, evde keyifli vakit geçirmenin en etkili yollarından biri. Gerçekçi ses ve yüksek çözünürlüklü görüntüyle sinema atmosferini odanıza taşıyan bu ürünler, şimdi cazip fiyatlarla satışta.
Tv ve ev sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung 55 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV
- Next YE-50GFSG8-QLED 50" 127 Ekran UHD 4K Google TV
- TCL 55 inç Akıllı TV
- Wanbo Mini Projeksiyon Cihazı
- PlusAparat HA-32/65 32"-65" Arası Hareketli Askı Aparatı
Ev ve Yaşam
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Ev ve yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Hawk Gaming Chair Fame Ruby Kumaş Oyuncu Koltuğu
- Xiaomi Robot Vacuum H50 Akıllı Robot Süpürge
- Philips Hue Play Pack Ambiance Beyaz ve Renkli
- Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos
- Nespresso C30 Essenza Mini Kapsüllü Kahve Makinesi
- Philips Airfryer 3000 Serisi
- Philips All-in-One Trimmer 7000 Series 16'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti