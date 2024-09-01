A101'in Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünlerden biri olan Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge'nin tüm özelliklerine birlikte göz atalım.

A101'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve internete özel ürünlerin yer aldığı kataloğu Aldın Aldın'da dikkatleri üzerine çeken ürünlerden biri de Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge oldu.

Akıllı robot süpürge arayışında olan herkesin karşına çıkabilecek olan bu ürünün özelliklerine gelin beraber bakalım.

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Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge, yüksek emiş gücü sayesinde günlük temizlik ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilir.

Xiaomi Robot Süpürge S10 Plus, çift ped basınçlı paspas özelliği ile zorlu lekeleri çıkarmada ekstra bir performans sunar. Çift paspas pedleri, elle basınç uygulayarak paspaslama etkisini taklit etmek için yüksek hızlarda dönerek temizleme gücünü büyük ölçüde artırır. Böylece kuru, ıslak ve diğer lekeleri etkili bir şekilde çıkarır.

Milimetre düzeyinde engel tanımlama özelliği sayesinde engellerden tam olarak kaçınır ve boyalı mobilya yüzeylerini koruyarak sıkışma riskini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca loş ortamlarda bile daha az çarpışma sağlar.

Çift hatlı lazer ve LDS LIDAR'ın yardımıyla odaları 360° tarayabilen Xiaomi Robot Süpürge S10 Plus, oda aydınlatma koşullarından bağımsız olarak hızlı bir şekilde harita oluşturur.

Paspas modunda çalışırken otomatik olarak halıdan uzaklaşarak paspas bezlerinin halıyı ıslatmasını engeller.

Farklı yüzeyler için çeşitli temizlik modları seçebileceğiniz bu robot süpürge; Xiaomi Home uygulaması üzerinden kolayca kontrol edilebilir. Bu sayede kişisel temizlik programlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Teknik Özellikleri:

Güç: 55 W

Emiş Gücü: 4000 Pa

Pil Kapasitesi: 5200 mAh

Şarj Süresi: 6 saat

Haritalama Yöntemi: Lazer (LDS)

Çalışma Süresi: 120 dk

Toz Haznesi: 450 ml

Su Haznesi: 200 ml

Ses Seviyesi: 45 dB

Uzun batarya ömrü, yüksek emiş gücü ve akıllı navigasyon sistemi sayesinde etkili bir temizlik deneyimi yaşayabileceğiniz Xiaomi Robot Süpürge S10 Plus, hem süpürme hem de paspaslama özellikleri ile evinizin her köşesini temiz tutar.

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