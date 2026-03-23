A101, Bu Hafta Ucuza 58 ve 50 İnçlik Samsung TV'ler Satacak

A101, bu hafta uygun fiyata 2 farklı Samsung TV satacak. Yeni televizyon arayanlar bu fırsatlara kesin göz atmalı.

Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatlarının uçuşa geçmesinden dolayı ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı kampanya arayışındalar. Bu konuda da zincir mağazalar her hafta sundukları ürünlerle öne çıkmayı başarıyordu. A101 de bunlardan biriydi. Her hafta A101’de farklı farklı kategorilerden teknolojik ürünlerin satışa çıktığını görüyorduk.

Şimdi ise Aldın Aldın kapsamında bu hafta A101 üzerinden satılacak teknolojik ürünler açıklandı. Şirket, bu hafta yeni televizyon arayanları çok mutlu edecek. Öyle ki 2 adet Samsung TV bu hafta satışa çıkacak. Biri 58 inçlik Cyrstal UHD model, diğeri de 50 inçlik QLED model olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung 58U800F 58 inç Cyrstal UHD A101’e geliyor

  • 58 inç
  • UHD çözünürlük
  • Crystal İşlemci 4K
  • OneUI Tizen
  • HDR10
  • 3x HDMI
  • Fiyat: 32.999 TL

Samsung QE50Q7FAAUXTK 50 inç QLED TV A101’e geliyor

  • 50 inç
  • QLED panel
  • 4K çözünürlük
  • Q4 Yapay Zekâ İşlemcisi
  • One UI Tizen
  • HDR10
  • 3x HDMI
  • Fiyat: 28.999 TL

Her iki ürün de 26 Mart Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satın alınabilir olacak. 32.999 ve 28.999 TL’lik fiyatlarının iyi fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yeni televizyon arıyorsanız bu ürünlere göz atmayı unutmayın.

Samsung Galaxy A57 ve A37’nin Basın Görselleri Sızdırıldı: Tasarım Aynı, Donanım Farklı Samsung Galaxy A57 ve A37’nin Basın Görselleri Sızdırıldı: Tasarım Aynı, Donanım Farklı
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

