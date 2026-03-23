A101, Bu Hafta Ucuza 58 ve 50 İnçlik Samsung TV'ler Satacak

A101, bu hafta uygun fiyata 2 farklı Samsung TV satacak. Yeni televizyon arayanlar bu fırsatlara kesin göz atmalı.

Teknolojik ürün fiyatlarının uçuşa geçmesinden dolayı ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı kampanya arayışındalar. Bu konuda da zincir mağazalar her hafta sundukları ürünlerle öne çıkmayı başarıyordu. A101 de bunlardan biriydi. Her hafta A101’de farklı farklı kategorilerden teknolojik ürünlerin satışa çıktığını görüyorduk.

Şimdi ise Aldın Aldın kapsamında bu hafta A101 üzerinden satılacak teknolojik ürünler açıklandı. Şirket, bu hafta yeni televizyon arayanları çok mutlu edecek. Öyle ki 2 adet Samsung TV bu hafta satışa çıkacak. Biri 58 inçlik Cyrstal UHD model, diğeri de 50 inçlik QLED model olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung 58U800F 58 inç Cyrstal UHD A101’e geliyor

58 inç

UHD çözünürlük

Crystal İşlemci 4K

OneUI Tizen

HDR10

3x HDMI

Fiyat: 32.999 TL

Samsung QE50Q7FAAUXTK 50 inç QLED TV A101’e geliyor

50 inç

QLED panel

4K çözünürlük

Q4 Yapay Zekâ İşlemcisi

One UI Tizen

HDR10

3x HDMI

Fiyat: 28.999 TL

Her iki ürün de 26 Mart Perşembe günü itibarıyla A101 üzerinden satın alınabilir olacak. 32.999 ve 28.999 TL’lik fiyatlarının iyi fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yeni televizyon arıyorsanız bu ürünlere göz atmayı unutmayın.