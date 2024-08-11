Dünyanın En Büyük Buzdağı, Dev Bir Girdaba Hapsoldu

Dünyanın en büyük buzdağı, bir kez daha okyanusta bir yerlerde takılıp kalmış durumda.

1986 yılında Antarktikta'da kıyı şeridinden kopan devasa bir buzul, Weddell Denizi'nde karaya oturmuş ve bir buz adasına dönüşmüştü. 30 yıl boyunca aynı bölgede kalan A23a adlı bu buzdağı, geçtiğimiz yıl yeniden hareket etmeye başlamıştı. A23a şimdi bir girdapa yakalandı ve uzun süredir olduğu yerde duruyor.

Uzmanlara göre buzdağının normal şartlar altında güçlü okyanus akıntıları ile birlikte ilerlemesi gerekirken, Antarktika'nın kuzeyindeki bir noktada girdaba yakalanıp kaldı ve aynı yerde saat yönünün tersine dönmeye devam ediyor.

Yıllarca girdaptan çıkamayabilir

İngiliz Antarktik İzleme, mega buzdağının Güney Orkney Adaları'nın yakınlarında Ocak 2024'ten bu yana aynı konumda olduğunu belirledi. Buzdağı günde 15 derece olacak şekilde yavaş yavaş dönüşüne devam ediyor.

A23a'nın takılıp kaldığı okyanus fenomenine Taylor Sütunu adı veriliyor. Özetlemek gerekirse bu sütun, sıvıların doğal akışları bozulduğunda ortaya çıkan bir çeşit girdap ve girdaba yakalanan nesnenin kendini kurtarması pek kolay olmuyor.

A23a'nın durumunda bu fenomenin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Uzmanlara göre buzulun erimesi normalden daha uzun sürecek.