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ABD Çinli Otomobillerin Fişini Çekmeye Hazırlanıyor: Mercedes Detayı...

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ABD, Çin bağlantılı otomotiv şirketlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. Tasarı yasalaşırsa Çinli şirketlerin yanı sıra Çin'den önemli ölçüde yatırım alan bazı Avrupalı otomobil markaları da ABD'de yeni kurallarla karşı karşıya kalabilir.

ABD Çinli Otomobillerin Fişini Çekmeye Hazırlanıyor: Mercedes Detayı...
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomotiv sektöründeki ABD-Çin rekabeti artık yalnızca elektrikli otomobiller ve gümrük vergileri üzerinden ilerlemiyor. Washington'da hazırlanan yeni yasa tasarısı, bir otomobil şirketinin Çin ile olan ortaklık ve sahiplik yapısını da mercek altına alırken, bu durum özellikle Çinli yatırımcıların pay sahibi olduğu global markalar açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkarıyor.

Tasarıdaki en önemli detaylardan biri ise şirketlerdeki Çin bağlantısının hangi seviyede sorun oluşturacağı. Önerilen düzenlemede belirli bir sahiplik oranının aşılması halinde şirketlerin ABD'deki faaliyetlerinin kısıtlanması gündeme gelebilecek.

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Amaç Çin'in otomotiv sektöründeki ekonomik ve stratejik etkisini sınırlamak.

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Özellikle son yıllarda elektrikli otomobiller, batarya teknolojileri ve otomotiv yazılımları konusunda Çinli şirketlerin hızla büyümesi Washington'ın bu alandaki endişelerini artırıyor. Yeni düzenleme yalnızca Çin merkezli otomobil üreticilerini hedef almakla kalmayabilir. Çinli yatırımcıların önemli miktarda hisseye sahip olduğu uluslararası şirketler de tasarının kapsamına girebilir.

Mercedes-Benz için de dikkat çekici bir detay var.

MSA041092

Bu noktada Mercedes-Benz adı özellikle öne çıkıyor. Şirketin yaklaşık yüzde 20'lik bölümünün Çin bağlantılı yatırımcıların elinde olması, yeni yasa tasarısı açısından dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor. Ancak tasarıda konuşulan yüzde 15'lik eşik, ilk bakışta Mercedes-Benz'i doğrudan risk altında bırakabilecekmiş gibi görünse de şirketin mevcut yapısının düzenlemeden nasıl etkileneceği henüz kesinleşmiş değil. Yani burada "Mercedes-Benz ABD'den çıkarılacak" gibi net bir sonuç çıkarmak için henüz erken.

Yeni düzenlemenin dikkat çeken taraflarından biri, etkilerinin Çinli otomobil markalarıyla sınırlı kalma ihtimali. Çin'den yatırım alan veya Çinli şirketlerle güçlü finansal bağları bulunan Avrupa merkezli otomobil üreticileri de ABD'deki faaliyetleri açısından yeni bir değerlendirmeyle karşılaşabilir.

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