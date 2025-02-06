DeepSeek, sunucu kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle API hizmetine yeni bakiye yüklemelerini durdurdu ve erişimi sınırladı.

Yapay zekâ şirketi DeepSeek, artan talep nedeniyle sunucu kapasitesinde yaşanan yetersizlikler sebebiyle API hizmetine yeni bakiye yüklemelerini durdurdu. DeepSeek, mevcut bakiyelerin kullanılmaya devam edilebileceğini duyurdu.

DeepSeek, sunucu yoğunluğu nedeniyle API hizmetine yeni bakiye yükleme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirket, artan talep sebebiyle modellerine erişimi de kısıtlamak zorunda kaldığını belirtti. Yapılan açıklamada, bu kararın operasyonların aksamaması ve mevcut kullanıcıların hizmetten kesintisiz yararlanmaya devam edebilmesi için alındığı ifade edildi.

DeepSeek yoğun ilgi gördü

Mevcut kullanıcılar daha önce yükledikleri bakiyelerle API çağrıları yapmaya devam edebilecek. Bununla birlikte DeepSeek, sohbet modeline yönelik yeni fiyatlandırmalarını da duyurdu. 8 Şubat itibarıyla giriş verileri için milyon token başına 0,27 dolar, çıkış verileri için ise milyon token başına 1,10 dolar ücret uygulanacak.

DeepSeek’in R1 modelini 20 Ocak’ta piyasaya sürmesinin ardından şirketin hizmetlerine olan talep hızla arttı. Şirketin R1 modelini, OpenAI’nin o1 modeline kıyasla daha düşük maliyetle geliştirmesi, ABD'li yatırımcıların dikkatini çekti. Yaşanan bu durum NVIDIA gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına yol açtı. Şirketin hızlı yükselişiyle birlikte ise OpenAI da yeni bir hamle yaptı. OpenAI, o3-mini modelini ve ChatGPT’ye yönelik "Deep Research" isimli yeni bir özelliği duyurdu.