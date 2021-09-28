Teknoloji geliştikçe ülkeler de savunma ve saldırı amaçlı tehçizatlarını geliştirme fırsatı buluyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın test ettiğine benzer bir silahla karşımıza çıkan ABD, testini başarıyla gerçekleştirdiği hipersonik silahıyla karşımızda.

Gelişmiş ülkelerin savunma ve saldırı alanında kullanılacak olan silahlar için çalışmaları geçmişten bugüne hız kesmeden devam ediyor. Teknolojinin inanılmaz bir hızla gelişiyor olması da bu süreci fazlasıyla hızlandırıyor. Güncel olarak söz konusu gelişmiş ülkeler, hipersonik silahlar alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Rusya, Tsirkon (Zircon) hipersonik füzesini başarıyla test ettiğini söylemişti. Şimdiyse Amerika Birleşik Devletleri (ABD), geçtiğimiz hafta testlerini başarıyla gerçekleştirdiği hipersonik füzesiyle karşımızda. Pentagon’un söylediğine göre ABD’nin testi, bu silah sınıfında 2013’ten bu yana başarılı olan ilk test.

Saatte yaklaşık 6.200km hızla ilerliyor:

Raytheon tarafından geliştirilen füze, test sırasında bir hava aracından bırakıldı ve sadece saniyeler sonra roket iticileriyle sesin hızını aştı. Bunun ardından ‘scramjet’ isimli ikinci motor çalıştı ve füzeyi hipersonik hıza ulaştırdı. ABD’nin test ettiği söz konusu füze, sesten tam 5 kat daha hızlı. Bu hızı kafanızda canlandırmak isterseniz, her saniye yaklaşık 1,6km yol gittiğinizi düşünebilirsiniz.

Bahsettiğimiz scramjet isimli motor, füzenin yüksek hız sırasında içinden geçtiği havanın yakıtla karıştırılmasıyla çalışıyor ve bu sayede uzun süre süpersonik hızlarda kalınabiliyor. Yetkililerin açıklamalarına göre oksijen açısından zengin bir atmosferde, yüksek hız ve manevra kabiliyetleri sayesinde bu füzeleri zamanında tespit edebilmek oldukça zor olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuz ayında test ettikleri Tsircon füzesinin yenilmez olduğunu ve dünyanın herhangi bir yerinde rakibi olmadığını söylemişti. İki hipersonik silah arasındaki fark ise Tsircon’un gemi yoluyla fırlatılmış olması diyebiliriz. Diğer ülkelerin hipersonik silah alanında nasıl teknolojilerle karşımıza çıkacağını bilmiyoruz fakat bu alana büyük yatırımlar yaptıkları ortada.