ABD, Huawei'ye Geçici Lisans Programı İçin 45 Gün Daha Verdi

ABD yönetimi, son birkaç gündür yeni suçlamalar yönelttiği Huawei'nin geçici lisans süresini bir kez daha uzattı. ABD'li şirketlerin Huawei ile ticaret yapabilmesini sağlayan bu program, ağustos ayında başlatılmıştı. ABD, daha önce iki kez uzatma kararı aldığı programı üçüncü kez uzattı.

Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir ABD yönetiminin baskısı altında. ABD'li yetkililer, geçtiğimiz mayıs ayında yaptıkları açıklamalarla Huawei'yi casusluk yapmak ve Çin hükümetine bilgi sızdırmakla suçladılar. Bu suçlamaların tümünü reddeden Huawei, ABD yönetimine karşı adeta başkaldırdı ancak bu başkaldırma, büyük bir ambargoyla sonuçlandı.

ABD Ticaret Bakanlığı o dönemlerde yaptığı açıklamalarla Huawei'nin, ABD'li şirketlerle ticaret yapamayacağını söylemişlerdi. Ancak kısa bir süre sonra aldığı bu kararı esneten ABD hükümeti, Huawei için geçici bir lisans programı başlattı. Bu program kapsamında ABD'li şirketler yetkililerin vereceği lisans kapsamında Huawei ile ticaret yapabileceklerdi.

ABD yönetiminin lisans süreci, 19 Ağustos'ta başlamış ve 3 ay olarak belirlenmişti. Ancak kasım ayına geldiğimizde, ABD'nin Huawei'ye verdiği süre 3 ay daha uzatılmıştı. 18 Kasım 2019'da başlayan ikinci üç aylık süreç, önümüzdeki günlerde sona erecekti ancak şimdi, ABD yönetimi yeni bir açıklama daha yaptı ve Huawei'ye üçüncü bir ek süre süre daha verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapmasının yolunu açan geçici lisans programının 45 gün daha uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Yani Huawei, önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte de ABD'li şirketlerle ticari yaşamına rahatça devam edebilecek. Ancak bu 45 günün sonunda ne olacağı bilinmiyor.

Huawei'ye 45 gün daha ek süre tanıyan ABD, diğer yandan da Huawei'ye çeşitli suçlamalar yöneltmeye devam ediyor. Birkaç gün önce yapılan açıklamalarda Huawei'yi dünyadaki tüm mobil ağlara sızmakla suçlayan ABD'li yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarla da Huawei ve ABD'li iştiraklerinin şantaj yaptığını ve komplo kurduğunu açıkladılar.

Bu sürecin sonunda ne olacağı belirsizliğini korurken, Huawei'nin ciddi anlamda yara almaya başladığını söyleyebiliriz. Çünkü tüketiciler, bir süredir Huawei'nin ürettiği akıllı telefonlara sıcak bakamıyorlar. Özellikle de Huawei'nin Google servisleri bulunmayan telefonları, kullanıcıları geri çekiyor ve şirket bu konuda çok ciddi bir zarar görüyor. İlerleyen dönemler, Huawei için daha da kritik bir hal alacakmış gibi görünüyor.