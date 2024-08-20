ABD ile Kanada Arasındaki Sınırları Kaldıracak 6,4 Milyar Dolarlık Mega Proje: Tarihi Bağlantıyı Güçlendiren Yeni Köprü

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayacak yeni köprü, 6,4 milyar dolarlık dev bir proje olarak dikkat çekiyor.

ABD ile Kanada arasında yer alan Detroit Nehri üzerinde yapımına başlanan yeni köprü, iki ülkeyi birleştirirken taşıma verimliliğini artırmayı ve çevreye olumlu katkılar sağlamayı hedefliyor.

Peki, neden köprü bu kadar büyük bir öneme sahip? İşte tüm detaylar…

Detroit ve Windsor, yaklaşık 200 yıldır ABD-Kanada sınırının en kritik noktalarından biri olmuştur.

Detroit ve Windsor sınır

1833'te Kanada'da köleliğin kaldırılmasıyla bu bölge, kölelerin kaçış rotası olarak kullanılmış ve 19. yüzyılın sonlarında Detroit, ticaret ve üretimin merkezi hâline gelmiştir.

Özellikle Ford Motor'un yükselişiyle 20. yüzyılın başlarında Detroit, dünya çapında bir şehir konumuna gelmiştir. Ancak o dönemlerdeki uluslararası taşımanın büyük bir kısmı, kapasitesi sınırlı olan ve yavaş hareket eden feribotlarla yapılmaktaydı.

Bu durum, bölgedeki ulaşımın hızlanmasına yönelik ihtiyaçları artırdı ve 1910 yılında Michigan Central Demiryolu Tüneli, Detroit Nehri altında açılarak ilk fiziksel bağlantıyı sağladı.

Ardından 1929 yılında Ambassador Köprüsü inşa edildi ve Kuzey Amerika'daki en yoğun uluslararası sınır geçiş noktası hâline geldi.

Peki neden illa yeni bir köprü gerekiyor?

Gordie Howe Uluslararası Köprüsü

Günümüzde Ambassador Köprüsü, yılda 4 milyondan fazla aracı taşıyor ve ABD-Kanada arasındaki ticaretin %24'üne denk geliyor. Ancak köprü ve diğer bağlantılar yaşlanmakta ve kapasitelerine yaklaşmakta.

Mevcut köprüler, otoyollara yeterince iyi bağlanamıyor ve bu da geçişleri verimsiz ve zaman alıcı hâle getiriyor. Bu nedenle iki ülkenin hükûmetleri, 2000'lerin başında yeni bir köprü inşa etme ihtiyacını araştırmaya başladı.

Gordie Howe Uluslararası Köprüsü olarak adlandırılan yeni köprü, Detroit Nehri üzerinde 2,5 km uzunluğunda kablo-köprüsü olarak inşa ediliyor.

Gordie Howe Uluslararası Köprüsü

Kuzey Amerika'nın en uzun ana açıklığına sahip olacak köprü, iki ülke arasındaki ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak. Ayrıca günde 26.500 araca kadar sınır geçiş kapasitesine sahip olacak ve çevreye olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlandı.

Modern gümrük ve sınır tesisleriyle güvenlik artırılacak ve bölgedeki ticaret ve turizme büyük katkılar sunulacak. Köprü yalnızca iki ülkeyi birbirine bağlamakla kalmayacak aynı zamanda Kuzey Amerika'nın birliğini ve iş birliğini simgeleyecek önemli bir yapı olacak.

Kaynaklar: Futurology

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Avrupa ile Afrika Arasında Kısa Mesafe Olmasına Rağmen Cebelitarık Boğazı'na Neden Köprü İnşa Edilmiyor?
İLGİLİ HABER

Çin'in Dünyanın En Yüksek Köprüsü Unvanını Alan Mega Projesi: Beipanjiang Köprüsü
İLGİLİ HABER

Amerika'nın Simgelerinden Biri Olan Golden Gate Köprüsü'nün Arkasındaki Harika Mühendislik
İLGİLİ HABER

Mühendislik Harikası Cam Köprüler Nasıl Oluyor da Kırılmadan Onlarca Ağırlığı Taşıyabiliyor?
İLGİLİ HABER

Denizlerin Üstündeki Koca Koca Köprüler Tonlarca Ağırlık Taşımasına Rağmen Nasıl Oluyor da Batmadan Sağlam Kalıyor?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler