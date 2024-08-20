ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayacak yeni köprü, 6,4 milyar dolarlık dev bir proje olarak dikkat çekiyor.

ABD ile Kanada arasında yer alan Detroit Nehri üzerinde yapımına başlanan yeni köprü, iki ülkeyi birleştirirken taşıma verimliliğini artırmayı ve çevreye olumlu katkılar sağlamayı hedefliyor.

Peki, neden köprü bu kadar büyük bir öneme sahip? İşte tüm detaylar…

Detroit ve Windsor, yaklaşık 200 yıldır ABD-Kanada sınırının en kritik noktalarından biri olmuştur.

1833'te Kanada'da köleliğin kaldırılmasıyla bu bölge, kölelerin kaçış rotası olarak kullanılmış ve 19. yüzyılın sonlarında Detroit, ticaret ve üretimin merkezi hâline gelmiştir.

Özellikle Ford Motor'un yükselişiyle 20. yüzyılın başlarında Detroit, dünya çapında bir şehir konumuna gelmiştir. Ancak o dönemlerdeki uluslararası taşımanın büyük bir kısmı, kapasitesi sınırlı olan ve yavaş hareket eden feribotlarla yapılmaktaydı.

Bu durum, bölgedeki ulaşımın hızlanmasına yönelik ihtiyaçları artırdı ve 1910 yılında Michigan Central Demiryolu Tüneli, Detroit Nehri altında açılarak ilk fiziksel bağlantıyı sağladı.

Ardından 1929 yılında Ambassador Köprüsü inşa edildi ve Kuzey Amerika'daki en yoğun uluslararası sınır geçiş noktası hâline geldi.

Peki neden illa yeni bir köprü gerekiyor?

Günümüzde Ambassador Köprüsü, yılda 4 milyondan fazla aracı taşıyor ve ABD-Kanada arasındaki ticaretin %24'üne denk geliyor. Ancak köprü ve diğer bağlantılar yaşlanmakta ve kapasitelerine yaklaşmakta.

Mevcut köprüler, otoyollara yeterince iyi bağlanamıyor ve bu da geçişleri verimsiz ve zaman alıcı hâle getiriyor. Bu nedenle iki ülkenin hükûmetleri, 2000'lerin başında yeni bir köprü inşa etme ihtiyacını araştırmaya başladı.

Gordie Howe Uluslararası Köprüsü olarak adlandırılan yeni köprü, Detroit Nehri üzerinde 2,5 km uzunluğunda kablo-köprüsü olarak inşa ediliyor.

Kuzey Amerika'nın en uzun ana açıklığına sahip olacak köprü, iki ülke arasındaki ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak. Ayrıca günde 26.500 araca kadar sınır geçiş kapasitesine sahip olacak ve çevreye olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlandı.

Modern gümrük ve sınır tesisleriyle güvenlik artırılacak ve bölgedeki ticaret ve turizme büyük katkılar sunulacak. Köprü yalnızca iki ülkeyi birbirine bağlamakla kalmayacak aynı zamanda Kuzey Amerika'nın birliğini ve iş birliğini simgeleyecek önemli bir yapı olacak.

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