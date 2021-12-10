ABD'li Bir YouTuber, Yıllardır Kayıp Olan İki Genci Buldu

Ünlü dalgıç ve YouTuber Jeremy Beau Sides, ABD'nin Tennessee eyaletinin en gizemli olaylarından birini çözdü. Sides, 21 yıldır kayıp olan 2 gencin cesedini bölgede bulunan nehrin dibinde keşfetti.

Bundan 21 yıl önce, 3 Nisan 2000 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda bulunan Tennessee Eyaleti’nde iki genç kaybolmuştu. Biri 18, diğeri ise 17 yaşlarında olan Erin Foster ve Jeremy Bechtel isimli bu iki genç, o tarihte Erin’in evinden ayrılmış ve bir daha görülmemişti. Bunun ardından da yaşanan bu ‘kayıp’ vakası eyaletin en gizemli olaylarından biri olarak tarihte yerini almıştı.

28 Kasım 2021 tarihinde ise bu olayla ilgili önemli ve ilginç bir gelişme yaşandı. 124 bin aboneli ünlü dalgıç ve YouTuber Jeremy Beau Sides, bölgede bulunan kolluk kuvvetlerinin de küçük bir yardımıyla 21 yıldır kayıp olan bu gençlerin arabasına ulaştı ve gizemli vakayı çözdü.

Sides, kaybolan gençlerin arabasına ulaştı

Jeremy Beau Sides, ‘Exploring with Nug’ isimli bir YouTube kanalına sahip. Sides, 124 bin abonesi bulunan bu kanalda ABD’nin farklı bölgelerine seyahat ediyor ve bu bölgelerde dalışlar gerçekleştirip keşiflerini hayranlarıyla paylaşıyor. Sides’ın yaptığı son keşif ise Tennesse eyaletinde şu ana kadar yaşanmış en ilginç olaylardan birinin çözülmesine vesile oldu.

Ünlü dalgıç, CNN’e yaptığı açıklamalarda kayıp kişiler veri tabanını incelediğini, bunun ardından da Erin Foster ve Jeremy Bechtel’in vakasına rastladığını ifade etti. Sonrasında Sides, bu olayın ilgisini çektiğini ve olayı incelemeye karar verdiğini ifade etti: “Foster ve Bechtel isimli gençlerin kaybolduğunu ifade eden bu vaka oldukça ilgimi çekti. Vakanın gerçekleştiği kasabaya baktığımda da burada bir nehir bulunduğunu gördüm. Bunun ardından da nehri kontrol etmeye karar verdim.”

“21 yıldır bulunmayı bekliyorlar”

Daha sonra da ünlü YouTuber, Tennesee’de bulunan White County’e doğru yol almaya başladı. Sides’ın ikiliyi arama çabaları ilk başta sonuç vermedi. Ancak kayıp kişilerin ailelerinden biri Sides’ın kaybolan gençleri arayışı hakkında ilçede bulunan polis merkezini bilgilendirdi. Bunun ardından da White County Polis Şerifi Steve Page, ilçe görevlilerini yetkilendirdi ve Sides’ın incelemelerine destek olma kararı aldı.

Polis kuvvetlerinin desteğiyle dalışlarını artıran ünlü YouTuber’ın aramaları sonucunda da ilçedeki Calfkiller Nehri’nde bir araca ulaşıldı. Daha sonra polis kuvvetlerini çağıran Sides, incelemeler sonucunda bu aracın kaybolan gençlerin 3 Nisan 2000 tarihinde kullandığı araç olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Buna ek olarak White County yetkilileri, araç içinde insan kalıntılarına ulaşıldığını da açıklamalara ekledi.

Ünlü dalgıç, keşfi ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Adeta nutkum tutuldu, onları bulabildiğim için çok mutluyum; ancak sonlarının bu şekilde olduğu için de oldukça üzgünüm. 21 yıldır suyun altında bulunmaları ve hiç kimsenin onları gelip bulamaması çok üzücü bir durum. Aracın tüm camlarının açık olduğunu gözlemledik. Muhtemelen aracı kullanan genç, direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve arabanın nehre düşmesine sebep oldu.” ifadelerini kullandı ve keşfinin ailelerin içini az da olsa rahatlattığını sözlerine ekledi.

White County yetkilileri ise 1 Aralık günü yaptıkları açıklamalarda insan kalıntılarının DNA incelemesine gönderildiğini, ailelerin bu konuda bilgilendirdiğini belirtti. Şerif Page de bulunan insan kalıntılarının ‘yüksek ihtimalle’ kaybolan gençlere ait olduğunu aktardı.