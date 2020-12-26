ABD’de Bir Monolit Daha Ortaya Çıktı: Bu Seferki Yenilebilir

Daha önce ABD ve Romanya'da gizemli monolitler ortaya çıkmış ve daha sonrasında oldukları yerden kaldırılmışlardı. Şimdi ise ABD'de yeni bir monolit görüldü ancak bu seferki biraz daha farklı.

Kısa bir aranın ardından bir monolit haberiyle daha karşınızdayız. ABD'nin San Francisco şehrinde 2 metre uzunluğunda bir monolit ortaya çıktı ancak bu monolit herhangi bir metalden yapılmış değil.

Bu sefer ortaya çıkan monolit metalden değil, zencefilli çörekten yapılma. Monoliti gören insanlar, dokusunun ve kokusunun oldukça gerçekçi olduğunu ve çeşitli şekerlemelerle dekore edildiğini söyledi.

Bu sefer de zencefilli çörek monoliti ortaya çıktı

Monolitin ortaya çıktığı nokta ise San Francisco'daki Corona Heights Park oldu. Ananda Sharma isimli bir kişi, KQED adlı yerel radyoya yaptığı açıklamada, koşmak için parka gittiği ve o sırada monoliti gördüğünü söyledi. Sharma, monolitin yakınlarına geldiğinde zencefilli çöreğin kokusunu almaya başladığını söyledi.

San Francisco Rekreasyon ve Parklar Genel Müdürü Phil Gingsburg, monoliti hemen kaldırmak gibi bir planlarının olmadığını ve en azından belli bir süre kalabileceğini söyledi. Ginsburg, "Pişmek için oldukça harika bir nokta gibi duruyor. Parçalanmaya başlayıncaya kadar bu şekilde bırakacağız.

Bildiğiniz gibi daha önce de ABD'de ve Romanya'da da çeşitli monolitler ortaya çıkmıştı. Her iki monolit de basının ve insanların yoğun ilgisinden sonra ortadan kaybolmuştu. Hatta ABD'nin Utah eyaletindeki monolit, Vikipedi'de haftanın makalesi olmuştu. Ortaya çıkan bu monolitlerle ilgili kompo teorileri de ortaya atılmaya başlanmıştı. Bu sefer ortaya çıkan monolitin ise pek gizemli ya da komplo teorilerine teşne bir durumu olduğunu söyleyemeyiz.