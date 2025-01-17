ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin yasayı onayladı. Şimdi gözler son tarihe çevrilmiş durumda.

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance’in popüler uygulamayı satmasını veya ulusal güvenlik gerekçesiyle ülkede yasaklanmasını gerektiren yasayı onayladı. Kritik karar, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen yasaya sadece günler kala alındı ve TikTok kullanan yaklaşık 170 milyon Amerikalı için önemli sonuçlar doğuracak.

Yargıçlar, yasayı oy birliğiyle onayladı. Yasanın kabulü, Çin’in TikTok üzerindeki etkisi ve veri güvenliği endişeleri nedeniyle Kongre'den iki partinin geniş desteğini aldı. Mahkeme, uygulamanın ifade platformu olma işlevini kabul etmekle birlikte, TikTok'un Çin ile bağlarının, Amerikan verilerinin kötüye kullanımına ve propaganda operasyonlarına kapı aralayabileceği yönündeki Kongre tespitlerini haklı buldu.

TikTok için artık tek yol Amerikan bir şirkete satılmak

TikTok ve ByteDance, yasanın ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle itiraz etmişti ancak mahkeme, yasanın yalnızca ulusal güvenliği hedef aldığına hükmetti.

Biden yönetimi, TikTok’un veri toplama uygulamaları ve Çin’in uygulama üzerindeki kontrolüyle ilgili ciddi risklere dikkat çekerken, eski Başkan Donald Trump son dönemde TikTok’un ABD’de faaliyet göstermeye devam etmesini destekleyebileceğine işaret etmişti.

Yasa, ByteDance'in TikTok'u bir Amerikan şirketine satmasını zorunlu kılıyor ancak satış süreci karmaşık bir süreci beraberinde gerektirebilir ve bu süreç aylar sürebilir. Hatırlayacağınız üzere Elon Musk'ın eski adıyla Twitter'ı satın alması uzun süren müzakere ve satış işlemlerine gebe olmuştu.

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