Black Friday indirimleri oyun mağazalarında yavaş yavaş başladı. Fiyatların ne kadar yükseldiğini düşündüğümüzde bu tarz kampanyalar ülkemizdeki oyunseverler için büyük önem taşıyordu. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen oyunları derliyorduk.
Şimdi ise Activision Blizzard, Battle.net’te “Efsane Cuma” indirimlerini resmen başlattı. 2 Aralık’a kadar devam edecek kampanyada onlarca oyun ve paket %70’i aşan oranda indirime girdi.
Battle.net’in “Efsane Cuma” kampanyasında fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Diablo IV
|1.299 TL
|779,99 TL (%40)
|Diablo IV: Vessel of Hatred
|1.039 TL
|779,99 TL (%25)
|Diablo III
|519,99 TL
|259,99 TL (%50)
|Diablo
|259,99 TL
|207,99 TL (%20)
|Starcraft II Campaign Collection
|1.129 TL
|846,99 TL (%25)
|Starcraft Remastered
|420,99 TL
|209,99 TL (%50)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|1.039 TL
|519,99 TL (%50)
|The Blizzard Arcade Collection
|519,99 TL
|259,99 TL (%50)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.