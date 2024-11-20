Battle.net'te "Efsane Cuma" indirim kampanyası başladı. Aralık başına kadar sürecek kampanyada birçok Activision Blizzard oyununda kaçırmamanız gereken fırsatlar var.

Black Friday indirimleri oyun mağazalarında yavaş yavaş başladı. Fiyatların ne kadar yükseldiğini düşündüğümüzde bu tarz kampanyalar ülkemizdeki oyunseverler için büyük önem taşıyordu. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen oyunları derliyorduk.

Şimdi ise Activision Blizzard, Battle.net’te “Efsane Cuma” indirimlerini resmen başlattı. 2 Aralık’a kadar devam edecek kampanyada onlarca oyun ve paket %70’i aşan oranda indirime girdi.

Battle.net’in “Efsane Cuma” kampanyasında fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Diablo IV 1.299 TL 779,99 TL (%40) Diablo IV: Vessel of Hatred 1.039 TL 779,99 TL (%25) Diablo III 519,99 TL 259,99 TL (%50) Diablo 259,99 TL 207,99 TL (%20) Starcraft II Campaign Collection 1.129 TL 846,99 TL (%25) Starcraft Remastered 420,99 TL 209,99 TL (%50) Crash Bandicoot 4: It's About Time 1.039 TL 519,99 TL (%50) The Blizzard Arcade Collection 519,99 TL 259,99 TL (%50)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.