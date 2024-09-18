Oyun fiyatları inanılmaz yüksek seviyelere çıkmışken ülkemizdeki tüm oyuncular indirim kampanyalarını kovalar olmuştu. Neyse ki düzenli olarak tüm platformlardan indirimler görüyorduk. Şimdi ise Activision Blizzard özelinde bir kampanya başladı.
Activision Blizzard oyunları, hem PC hem de Xbox’ta indirime girdi. Battle.net, Steam ve Xbox üzerinden %70’lere varan oranda indirimle ulaşabilirsiniz. İndirimler, Battle.net ve Steam’de 23-24 Eylül’e kadar, Xbox’ta ise ay sonuna kadar devam edecek.
İndirime giren bazı Activision Blizzard oyunları
Battle.net
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty: Modern Warfare III
|1.999,99 TL
|999,99 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare II
|1.819,99 TL
|909,99 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare
|1.559,99 TL
|513,99 TL (%67)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|1.559,99 TL
|513,99 TL (%67)
|Call of Duty: Vanguard
|1.559,99 TL
|779,99 TL (%50)
|Diablo IV
|1.299,99 TL
|779,99 TL (%40)
|Diablo III
|519,99 TL
|259,99 TL (%50)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|1.039 TL
|519,99 TL (%50)
|StarCraft 2
|1.129,99 TL
|846,99 TL (%25)
Steam
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty Modern Warfare 3
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%67)
|Call of Duty Modern Warfare
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Call of Duty: Vanguard
|59,99 dolar
|23,99 dolar (%60)
|Call of Duty: Black Ops 3
|59,99 dolar
|19,79 dolar (%67)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|39,99 dolar
|15,99 dolar (%60)
|Spyro Reignited Trilogy
|39,99 dolar
|13,99 dolar (%65)
|Prototype
|19,99 dolar
|4,99 dolar (%75)
|Prototype 2
|39,99 dolar
|9,99 dolar (%75)
Xbox
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|1.999,99 TL
|999,99 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|1.999,99 TL
|999,99 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare
|472,50 TL
|155,92 TL (%67)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|599 TL
|197,67 TL (%67)
|Call of Duty: Vanguard
|499 TL
|199,60 TL (%60)
|Diablo IV
|1.299 TL
|779,40 TL (%40)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|470,50 TL
|155,26 TL (%67)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|193,75 TL
|77,50 TL (%60)
|Prototype
|90 TL
|29,70 TL (%67)
|Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
|279,75 TL
|97,91 TL (%65)
|Spyro Reignited Trilogy
|330 TL
|115,50 TL (%65)