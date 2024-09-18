Activision Blizzard oyunları, Battle.net, Steam ve Xbox üzerinden büyük indirime girdi. Kısa süreli kampanyada %70'e varan oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

Oyun fiyatları inanılmaz yüksek seviyelere çıkmışken ülkemizdeki tüm oyuncular indirim kampanyalarını kovalar olmuştu. Neyse ki düzenli olarak tüm platformlardan indirimler görüyorduk. Şimdi ise Activision Blizzard özelinde bir kampanya başladı.

Activision Blizzard oyunları, hem PC hem de Xbox’ta indirime girdi. Battle.net, Steam ve Xbox üzerinden %70’lere varan oranda indirimle ulaşabilirsiniz. İndirimler, Battle.net ve Steam’de 23-24 Eylül’e kadar, Xbox’ta ise ay sonuna kadar devam edecek.

İndirime giren bazı Activision Blizzard oyunları

Battle.net

Steam

Xbox