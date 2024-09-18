Activision Blizzard Oyunları %70'e Varan İndirime Girdi! İşte Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

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Activision Blizzard oyunları, Battle.net, Steam ve Xbox üzerinden büyük indirime girdi. Kısa süreli kampanyada %70'e varan oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

Oyun fiyatları inanılmaz yüksek seviyelere çıkmışken ülkemizdeki tüm oyuncular indirim kampanyalarını kovalar olmuştu. Neyse ki düzenli olarak tüm platformlardan indirimler görüyorduk. Şimdi ise Activision Blizzard özelinde bir kampanya başladı.

Activision Blizzard oyunları, hem PC hem de Xbox’ta indirime girdi. Battle.net, Steam ve Xbox üzerinden %70’lere varan oranda indirimle ulaşabilirsiniz. İndirimler, Battle.net ve Steam’de 23-24 Eylül’e kadar, Xbox’ta ise ay sonuna kadar devam edecek.

İndirime giren bazı Activision Blizzard oyunları

Battle.net

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Call of Duty: Modern Warfare III 1.999,99 TL 999,99 TL (%50)
Call of Duty: Modern Warfare II 1.819,99 TL 909,99 TL (%50)
Call of Duty: Modern Warfare  1.559,99 TL 513,99 TL (%67)
Call of Duty: Black Ops Cold War 1.559,99 TL 513,99 TL (%67)
Call of Duty: Vanguard 1.559,99 TL 779,99 TL (%50)
Diablo IV 1.299,99 TL 779,99 TL (%40)
Diablo III 519,99 TL 259,99 TL (%50)
Crash Bandicoot 4: It's About Time 1.039 TL 519,99 TL (%50)
StarCraft 2 1.129,99 TL 846,99 TL (%25)

Steam

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Call of Duty Modern Warfare 3 69,99 dolar 34,99 dolar (%50)
Call of Duty: Modern Warfare 2 69,99 dolar 34,99 dolar (%67)
Call of Duty Modern Warfare 59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
Call of Duty: Black Ops Cold War 59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
Call of Duty: Vanguard 59,99 dolar 23,99 dolar (%60)
Call of Duty: Black Ops 3 59,99 dolar 19,79 dolar (%67)
Crash Bandicoot 4: It's About Time 39,99 dolar 19,99 dolar (%50)
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 39,99 dolar 15,99 dolar (%60)
Spyro Reignited Trilogy 39,99 dolar 13,99 dolar (%65)
Prototype 19,99 dolar 4,99 dolar (%75)
Prototype 2 39,99 dolar 9,99 dolar (%75)

Xbox

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999,99 TL 999,99 TL (%50)
Call of Duty: Modern Warfare 2 1.999,99 TL 999,99 TL (%50)
Call of Duty: Modern Warfare 472,50 TL 155,92 TL (%67)
Call of Duty: Black Ops Cold War 599 TL 197,67 TL (%67)
Call of Duty: Vanguard 499 TL 199,60 TL (%60)
Diablo IV 1.299 TL 779,40 TL (%40)
Crash Bandicoot 4: It's About Time 470,50 TL 155,26 TL (%67)
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 193,75 TL 77,50 TL (%60)
Prototype  90 TL 29,70 TL (%67)
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 279,75 TL 97,91 TL (%65)
Spyro Reignited Trilogy 330 TL 115,50 TL (%65)

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