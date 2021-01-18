Dünyanın ilk elektrikli ralli yarışı ADAC Opel e-Rally Cup için yarış takvimi belli oldu. Toplamda 8 ayaktan oluşacak bu turnuvada yetenekli yarışçılar Almanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde yarış meraklıları ile buluşacak.

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili olan Opel Corsa-e Rally’nin pistlere çıkmak için hazır olduğunu açıklamıştık. Opel, bu haberle birlikte Opel Corsa-e Rally’nin kendi turnuvası olan ADAC Opel e-Rally Cup için hazır olduklarını belirtmişti.

Dev Alman otomobil üreticisi, Opel e-Rally Cup hakkında yeni detaylı bilgiler paylaştı. Yarış takviminin açıklandığı bu yeni duyuruda, sezonun 7 Mayıs’ta başlayacağı ve toplamda 8 ayaktan oluşacağı belirtildi.

Turnuva 7 Mayıs'ta başlayıp 16 Ekim'de sona erecek

Dünyanın ilk elektrikli ralli kupasında Alman Ralli Şampiyonası ve Avrupa Ralli Şampiyonası da dahil olmak üzere 8 farklı yarışa tanıklık edeceğiz. Opel, ralli için kayıtların Ocak ayından, araç teslimatlarının ise Mart ayından itibaren başlayacağını dile getirdi.

İlk sezonda 8 farklı yarışa ev sahipliği yapacak ADAC Opel e-Rally Cup, bunlara ek olarak Ulusal Yarış Etkinliği adı altında 70 kilometrelik özel etaplardan oluşan bir yarışa da dahil olacak. Yarışçılar, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Çek Cumhuriyeti ayağında gerçekleşecek Barum Rallisi’nde uluslararası bir şekilde seyirci önüne çıkacak.

Opel Motor Sporları Direktörü Jörg Schrott, heyecanla beklenen turnuva için şu sözleri dile getirdi; “Son aylarda yaşanan zorlu koşullara rağmen Opel Corsa-e Rally'nin geliştirilmesi ve ADAC Opel e-Rally Cup’ın ilk sezonunun tasarımı tamamlandı. Baharda yapılacak ilk start için dört gözle bekliyoruz. Elektrikli rallinin yalnızca sürdürülebilir değil, aynı zamanda kesinlikle heyecan verici olduğunu göstermek için yarışçılar ve izleyenler için çekici bir paket oluşturduğumuza inanıyoruz.”

ADAC Opel e-Rally Cup 2021 takvimi