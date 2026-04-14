Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  2. Ürün

Adidas, Yüzük Tasarımlı Dijital Saat Tanıttı (Kendini NBA Şampiyonu Gibi Hissetmek İsteyenlere)

Adidas, yüzük şeklindeki yeni dijital saati Adidas Originals Digital Two Ring Watch'ı tanıttı. İşte hayran kalacağınız tasarımı ve fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Casio’nun piyasaya sürdüğü Ring Watch modeli, dijital saati yüzük şeklinde sunan alışılagelmişin dışındaki tasarımıyla büyük ilgi görmeyi başarmıştı. Bunun ardından da diğer firmalarda benzer ürünler görüyorduk. Şimdi ise dünyanın en büyük spor ürünü şirketlerinden olan Adidas’tan böyle bir hamle geldi.

Adidas, Timex ile iş birliği yaparak Adidas Originals Digital Two Ring Watch ismi verilen yüzük tasarımında dijital saatler tanıttı. Bu yüzükler şık tasarımlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda dijital saat işlevi görüyorlar.

İçerikten Görseller

dja
Ekran Resmi 2026-04-14 12.06.26

İşte Adidas'ın yüzük tasarımlı dijital saati

dja

Adidas Originals Digital Two Ring Watch modelleri Adidas’ın ikonik tasarımlarına sahipler. Metal kasa gümüş veya altın renk seçenekleriyle sunuluyor. Ön yüzünde Adidas’ın efsane logosu, sadece saat ve dakikayı gösteren bir ekran bulunuyor. Saniye veya tarih göstergesinin olmaması sayesinde, rakamlar daha iyi okunabilirlik için daha büyük gösterilebiliyor.

Ekran Resmi 2026-04-14 12.06.26

Ekran, kuvars cam ile çizilmelere karşı korunuyor ancak safir cam ekranlar kadar çizilmeye dayanıklı değil. Cihazın paslanmak çelik kasa ve 3 ATM su geçirmezlik özelliğiyle geldiğini de ekleyelim. Farklı parmaklara uyumlı olması için esnek ve gerilebilir yapıda olduğunu da eklemek gerek. 20 milimetre genişliğindeki kasanın sol ve sağ tarafında bulunan birer düğme, saatin ayarlanmasına olanak tanıyor. Tek işlevi saat göstermek olduğunu belirtelim. 17 Nisan’da çıkacak cihazın ABD fiyatı 125 dolar, Avrupa fiyatı ise 120 euro olarak açıklandı.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com