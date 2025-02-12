Adobe, metin ve görsellerden video üretebilen yapay zekâ aracı Generate Video’nun genel beta sürümünü kullanıma sundu.

Adobe, metin ve görsellerden video oluşturabilen yapay zekâ aracı Generate Video'yu genel beta sürümünde erişime sundu. İşte detaylar!

Adobe Firefly Generate Video beta sürümü yayımlandı. Kullanıcılar, 1080p çözünürlüğünde ve 24 kare/saniye hızında, en fazla 5 saniye uzunluğunda videolar üretebiliyor olacak.

Adobe’nin yeni yapay zekâ modeli ile rekabet kızışıyor

Generate Video, iki farklı özellikle çalışıyor. Metinden videoya seçeneği, yalnızca yazılı komutlarla video oluşturulmasını sağlarken, görselden videoya seçeneği ise bir referans görüntüsü ekleyerek video üretim sürecini yönlendirme imkânı tanıyor olacak. Adobe, video kalitesini 720p'den 1080p'ye yükseltti ve içerik üreticileri için yeni ayar seçenekleri sundu. Ancak oluşturulabilen videoların süresi maksimum 5 saniye ile sınırlandırıldı. OpenAI'nin Sora modeli ise 20 saniyeye kadar video üretebiliyor, bu da Firefly’ın sunduğu sürenin dört katı anlamına geliyor.

Güncellenen Firefly web uygulaması, artık Photoshop, Premiere Pro ve Express gibi Adobe Creative Cloud uygulamalarıyla daha güçlü bir entegrasyona sahip. Adobe ise yalnızca kamuya açık ve lisanslı içeriklerle eğitildiğini belirterek, üretilen videoların ticari kullanıma uygun olduğunu açıkladı.

Generate Video, Firefly platformunda kullanıma sunulurken, Scene to Image ve Translate Audio and Video özellikleri de beta sürecine dahil edildi. Ancak bu yeni araçlara yalnızca abonelik sistemiyle erişilebiliyor. Adobe, Firefly için kredi tabanlı bir abonelik modeli getirerek, kullanıcılara Standart ve Pro paketleri aracılığıyla belirli sayıda video oluşturma ve ses çeviri hakkı tanıdı. Yeni abonelik sistemiyle birlikte, içerik üreticilerine farklı kullanım seçenekleri sunulduğunu açıkladı.