Adobe Acrobat bünyesinde kullanılabilen AI Asistant, sözleşmeleri anlamaya ve analiz etmeye başladı. Yeni özellik ile kullanıcılar, bir sözleşmedeki tüm önemli maddelere ve tarihlere kolayca ulaşabilecekler.

Adobe'un ücretsiz olarak da kullanılabilen PDF görüntüleme uygulaması Acrobat, efsane bir özelliğe kavuştu. Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre Acrobat'ın yapay zekâ destekli asistanı "AI Assistant", artık karmaşık sözleşmeleri hızlıca analiz edebilecek.

Sözleşmeleri bilirsiniz; hem çok uzundurlar hem de içerisinde ne yazdığını anlamak çok zordur. Hâl böyle olunca çoğumuz, bir sözleşmeyi baştan sona okumadan imzalar geçeriz. İşte AI Assistant bünyesinde kullanıma sunulan yeni özellik, tam olarak bu soruna odaklanıyor. Yapay zekâ, açtığınız bir sözleşmeyi otomatik olarak algılayıp, önemli maddeleri ve geçerlilik tarihi gibi hususları size özetleyecek.

Şimdilik sadece İngilizce desteğine sahip olacak

Adobe tarafından yapılan açıklamaya göre Acrobat'ın yeni özelliği, an itibarıyla masaüstü, web ve mobil sürümler için kullanılabilir hâle gelmiş durumda. Ancak şimdilik bu özelliğin önemli bir sorunu var. Sadece İngilizce desteğine sahip olması. Adobe, daha fazla dil desteğinin gelecek dönemde ekleneceğini duyurdu.

Adobe Acrobat'ın yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım yeni özellik, kullanıcıların sözleşme kaynaklı mağduriyetlerini önlemeye yardımcı olabilecek mi...