Adobe, MAX etkinliğinde iki boyutlu nesneleri 3D gibi döndürebilen yeni araçlarını tanıttı ve grafik tasarım süreçlerine yenilikler ekledi.

Adobe, MAX etkinliğinde iki boyutlu nesneleri 3D nesnelere dönüştürebildiği yeni aracını tanıttı. Grafik tasarımcıların iş akışlarını daha verimli hale getirmek için geliştirdiği bu özellik şimdiden merak uyandırıyor.

Etkinlikte öne çıkan “Project Turntable”, kullanıcıların vektör görüntülerini farklı açılardan görmesine olanak tanıyor. Tek bir tıklama ile kaydırıcıyı hareket ettirerek, kullanıcılar 2D bir resmi kolayca döndürebiliyor.

Yapay zekâ ile tasarımda yeni bir dönem

Gösterimlerde tasarımların orijinal yapısını koruyarak döndüğü ve deformasyona uğramadan varlığını sürdürdüğü dikkat çekti. Örneğin, bir ejderhanın sarı alt karın bölgesi ve kuyruğu döndürme işlemi sırasında sabit kaldı.

Diğer bir yenilik ise “Project Remix A Lot”. Bu araç fiziksel çizimleri dijital formata dönüştürmek için üretken yapay zekâ kullanıyor. Kullanıcılar kaba bir tasarımı dijital görüntüye dönüştürmek için basit bir düğmeye tıklayarak süreci başlatabiliyor. Tasarım tamamlandığında kullanıcılar nihai resmi sosyal medya paylaşımları için otomatik olarak farklı boyutlarda yeniden boyutlandırabiliyor.

Adobe’nin tanıttığı bu projeler, grafik ve ses mühendisliği alanında önemli kolaylıklar sağlama potansiyeline sahip diyebiliriz. Ancak bu yeni araçların ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz belirsiz.