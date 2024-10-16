Adobe, Creative Cloud bünyesinde kullanıma sunacağı yepyeni yapay zekâ araçlarını duyurdu. Duyurulan 3 aracın 3'ü de kullanıcılara daha etkin bir yapay zekâ deneyimi yaşatacak.

Bir süredir yapay zekâ destekli teknolojilere odaklanan Adobe, "Creative Cloud" bünyesinde kullanıma sunmaya hazırlandığı bir dizi yeni aracını duyurdu. Yapay zekâ destekli araçlar, kullanıcılar için daha konforlu bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Adobe tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda şirketin amacının yapay zekâ kullanımını otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak olduğunu görüyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Adobe'un en yeni yapay zekâ araçlarına yakından bakalım.

Project Scenic

Adobe'un duyurduğu ilk yeni araç, "Project Scenic" olarak isimlendiriliyor. Bu yeni araç, Adobe Firefly tarafından üretilen görüntüler üzerinde daha fazla esneklik sağlıyor. Kullanıcılar, Project Scenic ile yapay zekânın oluşturduğu görüntüler üzerinde diledikleri gibi oynama yapabilecekler. Mesela nesne eklemek veya nesnelerin boyut ve konumlarını düzenlemek gibi işlemler, Project Scenic ile mümkün olacak.

Yukarıdaki çalışma taslağının tamamlanmış hâli:

Project Motion

Adobe'un bir diğer yeni aracı da Project Motion olarak isimlendiriliyor. Bu araç, iki aşamalı çalışıyor. Kullanıcılar, ilk aşamada basit bir animasyon oluşturucuya erişecekler. Bu animasyon oluşturucu metin ve görsellere hareket efektleri ekleyecek. İkinci aşamada ise ilk aşamadan elde edilen animasyonun özelleştirilmesi sağlanacak.

Project Motion'ın yeteneklerini gösteren bir ekran görüntüsü:

Project Clean Machine

Adobe'un belki de en etkileyici olan en yeni araçlarından bir tanesi de Project Clean Machine. Bu yapay zekâ destekli araç, görüntü ve videolardaki rahatsız edici durumları otomatik olarak kaldıracak. Mesela bir videoda istenmeyen bir kişi var. İşte bu araç ile kaldırabileceksiniz.

Adobe'un en yeni yapay zekâ araçlarının ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil.