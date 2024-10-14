Adobe, her yıl önemli duyurular yaptığı Adobe Max etkinliğinde bu yıl yapay zekâ araçlarıyla dikkat çekti.

Adobe Max 2024 etkinliği bugün gerçekleştirilirken yazılım devi, özellikle ilk yapay zekâ video modeli ve bulut uygulamalarını öne çıkardı. Adobe, Photoshop, Illustrator ve InDesign gibi uygulamalarına yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor. Ayrıca Frame.io da 2015'ten bu yana en büyük güncellemesini alacak.

İşte Adobe'un açıkladığı tüm önemli yenilikler

Adobe'dan İlk Üretken Yapay Zekâ Video Modeli: Premiere Pro üzerinden kullanılabilen Firefly Video Modeli, OpenAI ve Microsoft gibi devlerin modellerinden önce kullanıcılara açılmış oldu. Bu model video uzatma ve metinden video oluşturma gibi araçlar sunuyor.

Premiere Pro üzerinden kullanılabilen Firefly Video Modeli, OpenAI ve Microsoft gibi devlerin modellerinden önce kullanıcılara açılmış oldu. Bu model video uzatma ve metinden video oluşturma gibi araçlar sunuyor. Photoshop için yeni yapay zekâ araçları: Photoshop'a Firefly destekli üretken yapay zekâ modeli eklendi. Ayrıca arka planı otomatik olarak kaldıran "dikkat dağıtıcıları kaldırma" özelliği de Photoshop'a geliyor.

Lightroom Mobil'e "üretken silme" özelliği geliyor: Lightroom'un mobil versiyonuna, gelecek mayıs ayına kadar üretken nesne silme özelliği gelecek. Bu özellik sayesinde kaldırılan nesnelerin yerini yapay zekâ üretimi görüntüler dolduracak. Ayrıca uygulama yapay zekâ destekli düzenleme özellikleri eklendi.

Lightroom'un mobil versiyonuna, gelecek mayıs ayına kadar üretken nesne silme özelliği gelecek. Bu özellik sayesinde kaldırılan nesnelerin yerini yapay zekâ üretimi görüntüler dolduracak. Ayrıca uygulama yapay zekâ destekli düzenleme özellikleri eklendi. Firefly V4 Geldi: Yeni Firefly sürümü, üretilen görüntülerin belirli bölgelerini düzenlemeyi sağlıyor. Böylece görüntüyü baştan oluşturmak gerekmiyor.

Frame.io Yenilendi : Bu güncelleme ile birlikte hızlı etiketleme ve iş birliği özellikleri eklendi. Ayrıca kamera çekimlerine bulut entegrasyonu anlık olarak gerçekleştirilebilecek.

: Bu güncelleme ile birlikte hızlı etiketleme ve iş birliği özellikleri eklendi. Ayrıca kamera çekimlerine bulut entegrasyonu anlık olarak gerçekleştirilebilecek. Project Neo Kullanıma Açıldı: Üç boyutlu tasarım için kullanılabilecek olan Project Neo, şu anda ücretsiz beta sürümüyle kullanılabilir durumda.

Üç boyutlu tasarım için kullanılabilecek olan Project Neo, şu anda ücretsiz beta sürümüyle kullanılabilir durumda. Project Concept Duyuruldu: Figma'da gördüğümüz gerçek zamanlı iş birliği ve görsel fikir paylaşımı, Project Concept ile Adobe'a da gelecek. Bu uygulama henüz yayımlanmadı.

Adobe bu özellikler ile birlikte yapay zekâ teknolojilerini kullanarak tasarım ve içerik üretimi süreçlerini hızlandırmayı planlıyor. Firma ayrıca Mattel ile de oyuncak tasarımını hızlandırmak için iş birliğine gittiklerini açıkladı.