Ağrı kesiciler, gündelik hayatımızda kadın erkek fark etmeksizin en çok kullandığımız ilaçlardan öyle değil mi? Çünkü onlar, katlanması güç ağrıları bile geçirmekte bir hayli başarılı.

Ancak bazı ağrı kesicilerin, kadınlarda ve erkeklerde etki etme oranı ve şekli farklılık gösteriyor. Peki bunun nedeni ne olabilir?

Bu noktada kadınları ve erkekleri ayıran şey tam olarak ne?

Bazı ağrı kesicilerin, kadınlarda neden etkili olmadığına yönelik birçok görüş var.

Fakat bu görüş ve teorilerin çoğu, cinsiyet hormonları üzerinde duruyor. Yani kadınların erkeklerden çok daha fazla ürettiği östrojen, vücuttaki yağ oranını artırıyor ve kan plazmasındaki bazı ilaç bağlayıcı proteinlerin miktarını azaltıyor.

İşte bunların hepsi, vücuttaki ağrı kesicilerin parçalanma ve dağılma şekillerini etkiliyor. Yine kadınların bağışıklık sistemleri de cinsiyet hormonları sebebiyle erkeklere kıyasla daha aktif. Bağışıklık sisteminin daha aktif olması da inflamatuar tepkisini beraberinde getiriyor.

Bu durum da kadınların neden daha çok ağrı kesici kullandığını ve kullandıklarının da oldukça yüksek dozlarda olduğunu açıklıyor.

Ayrıca kadınlarda ağrı kesicilerin yan etkileri de erkeklere göre daha fazla.

Çünkü ağrı kesicilerin, kadınların sağlık durumlarına göre çeşitli yan etkileri bulunabiliyor. Elbette bu yan etkiler ve çeşitli riskler erkeklerde de görülebiliyor fakat araştırmalara göre kadınların bu tarz durumlarla karşılaşma riski çok daha yüksek.

Örneğin bundan 5 yıl önce ve 86 farklı ilaç üzerinde yapılan bir çalışmaya göre bu ilaçların, kadınların vücudunda erkeklere kıyasla daha yavaş metabolize edildiği görülüyor. Bu da baş ağrılarına, mide bulantılara hatta halüsinasyonlara bile sebebiyet verebiliyor.

Öte yandan bu ilaçların, her ne kadar zaman zaman bazı yan etkileri ve riskleri beraberinde getirdiğinden bahsetsek de gerektiğinde kullanılması da büyük önem taşıyor.

Örneğin ihtiyaç duyduğu ağrı kesicilerin “Nasılsa geçer” düşüncesi ile alınmaması, genel sağlık durumunun kötüleşmesine neden olabiliyor. Rahatsızlıkların iyileşme süreleri uzayabiliyor ve çeşitli komplikasyonlar geliştirme ihtimali artış gösteriyor.

Özetle kadınlarda bazı ağrı kesicilerin, zaman zaman etki göstermemesi durumu tamamen hormonlar ile alakalı. Ancak yine de tüm bu süreçlerin doktor kontrolünde yürütülmesi oldukça önemli.

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