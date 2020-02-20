THY, Yeni Uçağı Airbus A350’nin Görüntülerini Paylaştı

Türk Hava Yolları, filosuna geniş gövdeli yeni uçaklar katmaya hazırlanıyor. THY, filosuna katacağı geniş gövdeli uçaklardan ilki olacak Airbus A350’ye ait görüntüleri paylaştı.

Türk Hava Yolları, önümüzdeki dönemde filosuna geniş gövdeli yeni uçaklar katacak. THY’nin 10 tanesini opsiyonlu olarak satın alacağı 60 uçak, önümüzdeki yıllarda THY filosuna katılacak. THY, yeni uçaklar için Airbus ve Boeing firmaları ile anlaştı.

THY’nin filosuna yakın zamanda katılan uçaklardan olan Airbus A350’nin görüntüleri, THY’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Videosu paylaşılan Airbus A350, yakıt verimliliği, daha yüksek irtifadan uçabilmesi ve otomatik çarpışma önleyicisi ile dikkat çeken bir uçak.

Türk Hava Yolları, 2024 yılına kadar geniş gövdeli 60 uçağı filosuna katmayı planlıyor. Airbus ve Boeing firmaları ile yapılan anlaşmalarla 50 uçağın teslimatı kesinleşti. 10 uçağın teslimatı ise opsiyonel olarak duruyor. THY, Airbus’tan 25 tane kesin 5 tane opsiyonlu olan Airbus A350, Boeing’ten ise 25 tanesi kesin, 5 tanesi opsiyonlu B787-9 tipi uçak alacak.

Yapılan planlamaya göre 2020 yılında 14 tane geniş gövdeli uçağın THY’nin filosuna katılmasının ardından 2021 yılında 10 tane, 2022 yılında 12 tane, 2023 yılında 7 tane ve 2024 yılında 7 tane uçak THY’nin filosuna katılacak.

Türk Hava Yolları'nın filosuna katılacak olan Airbus A350'nin videosu: