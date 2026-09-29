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Görünce Kendine Aşık Eden Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera Tanıtıldı

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Alfa Romeo, mat karbon fiber gövdesi ve kişiye özel detaylarıyla eşsiz olan tek üretim 33 Stradale "Perla Nera" modelini Arese’deki müzesinde tanıttı.

Görünce Kendine Aşık Eden Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera Tanıtıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Alfa Romeo, sınırlı sayıda ürettiği yeni süper otomobili 33 Stradale’in en özel versiyonlarından biri olan "Perla Nera" (Siyah İnci) modelini Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde sergilemeye başladı.

Tutkulu bir Alfa Romeo koleksiyoncusunun talebi üzerine geliştirilen ve adı resmî olarak tescillenen bu benzersiz araç, serinin tamamen mat kaplamalı açık karbon fiber gövdeye sahip tek örneği olarak öne çıkıyor. 18 Ekim’e kadar müzede sergilenecek olan bu otomobil, markanın kişiselleştirme programının ulaştığı zirveyi temsil ediyor.

İçerikten Görseller

Görünce Kendine Aşık Eden Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera Tanıtıldı
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Tamamen siyah dış tasarım

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1967 model efsanevi 33 Stradale’den ilham alınarak yalnızca 33 adet üretilen serinin bu özel versiyonu, karbon fiberin malzeme zenginliğini gözler önüne seriyor. Alfa Romeo Centro Stile ile müşterinin ortak çalışması sonucu doğan araçta, mat kaplamalı karbon fiber yalnızca teknik bir unsur olarak değil, tasarım dilinin ana parçası olarak kullanıldı.

Karbon liflerin yerleşimi, aracın akıcı hatlarını, simetrisini ve kaslı yapısını vurgulayacak şekilde el işçiliğiyle kalıplara yerleştirildi. Ön kaputta V şeklindeki motif vurgulanırken, tavandan arkaya doğru uzanan balıksırtı deseni görsel bir bütünlük sağlıyor. Tamamen siyah jantlar ve dış kısımdaki amblemlerin (Alfa Romeo logosu hariç) kaldırılması, karbon fiber dokunun tamamen ön plana çıkmasını sağlıyor.

İç mekân nasıl?

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İç mekânda karbon fiber detaylar ve siyah Alcantara döşemeler hakimiyet kuruyor. Sürücünün vücut ölçülerine özel fitting seanslarıyla tasarlanan spor koltuklar, ergonomi ve performansı bir arada sunuyor. Alfa Romeo’nun klasik "cannelloni" dikiş deseni koltuklardan kapı panellerine kadar işlenirken, başlıkta ve kapı içlerindeki plakalarda "Perla Nera" ismi yer alıyor.

Özel detaylar arasında sahibinin baş harflerini taşıyan döner vites seçicisi, numaralandırılmış siyah Alcantara seyahat çantası seti ve sadece araç içindeyken görülebilen efsanevi Quadrifoglio ile Autodelta amblemleri bulunuyor.

Üstün performans ve mühendislik

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Kaputun altında 630 beygirden fazla güç üreten 3.0 litrelik çift turbolu V6 motor yer alıyor. 8 ileri DCT şanzıman ve arkadan itiş sistemiyle kombine edilen araç, 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında ulaşıyor ve 333 km/s maksimum hıza erişebiliyor. Alüminyum H şasi ve karbon fiber monokok gövde ise sürüş dinamiğini en üst seviyeye taşıyor.

BOTTEGAFUORISERIE Genel Müdürü Cristiano Fiorio, projenin Alfa Romeo’nun kişiye özel otomobil üretme yeteneğinin en somut kanıtı olduğunu vurgulayarak, "Perla Nera, bir müşterinin hayalinin Bottega’nın tutkusu ve uzmanlığıyla birleştiğinde ortaya nasıl eşsiz ve tekrarlanamaz bir eser çıktığının mükemmel bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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