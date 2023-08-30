Alfa Romeo, uzun yıllar sonra yepyeni bir süper otomobil tanıttı. 33 Stradale isimli sınırlı sayıda üretilecek yeni otomobil, 60'lı yıllardaki aynı isimli otomobilden ilham alıyor ve hem içten yanmalı hem de elektrikli motor seçenekleriyle geliyor.

Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren İtalayan otomobil devi Alfa Romeo, uzun süren meraklı bekleyişin ardından yeni süper otomobilini bugün tanıttı. 33 Stradale olarak isimlendirilen araç, dikkat çeken tasarımı ve teknik detaylarla geldi.

Yeni otomobil, ismini ve bazı detaylarını 1960’lı yılların sonunda çıkan 33 Stradale isimli otomobilden alarak geçmişle geleceği bir araya getiriyor. Lafı uzatmadan gelin sınırlı sayıda üretilecek bu görkemli araca birlikte göz atalım.

Karşınızda 33 Stradale!

Yeni 33 Stradale’ye bakar bakmaz 1967 yılında çıkan ve dünyanın ilk süper otomobillerinden sayılan aynı isimli ikonik araçtan ilham aldığını görüyoruz. Ön ve arka tarafın güçlü duruşu, tavanla birleşen camlar, alçak ön kısım direkt olarak bu otomobili akıllara getiriyor. Şirket, geçmişe selam çakan bu benzerliği modern dokunuşlarla da zenginleştiriyor.

0'dan 100'e üç saniyenin altında çıkan otomobilin hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonu var

Otomobil, muazzam tasarımının yanında performans tarafında da dikkat çeken özelliklere sahip. İşleri gerçekten ilginç yapan şey ise otomobilin iki motor seçeneğiyle gelmesi. Bu motorlardan biri içten yanmalı, diğeri ise elektrikli.

İçten yanmalı versiyon, 620 beygir gücüne sahip 3,0 litrelik çift turboşarjlı bir V6 motora sahip. Henüz hakkında çok şey bilinmeyen elektrikli motorun ise 750 beygir gücü üretebildiği söyleniyor. Bu versiyonun menzili ise tam şarjda 450 kilometre olarak açıklanmış. Sekiz ileri çift kavramalı ZF otomatik şanzımanı da unutmayalım.

Alfa Romeo, hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonun 0’dan 100 kilometreye 3 saniyeden daha kısa sürede çıkabildiğini ifade ediyor. Ayrıca, tanıtım sırasında elektrikli versiyonun 2,5 saniye altına inebildiğinin söylendiğini de ekleyelim. Maksimum hız ise ikisinde de 333 kilometre olarak açıklandı.

Stradale 33’ün iç kısmına baktığımızda da ilgi çekici bir tasarıma rastlıyoruz. Şirket, birçok modern otomobilin aksine direksiyona herhangi bir düğme eklememiş. Orta konsolun ise bir uçaktaymış havası verdiği ve sürücüye bir pilot gibi hissetmesini sağlayacağı görülebiliyor. Kabinde, alüminyum, karbon fiber ve Alcantara malzemeler kullanıldığını da söyleyelim.

Yalnızca 33 adet üretilecek 33 Stradale şimdiden tükendi

Süper otomobil, Strada (yol) ve Pista (pist) olmak üzere iki modla gelecek. Strada modu, egzozu sessiz tutarken mümkün olduğu kadar konforlu ve yumuşak bir deneyim sunacak. Pista ise sürücülerin saf motor sesi duymasını sağlayacak, pedalları hassaslaştıracak. Bu şekilde de aracın konfor yerine daha performans odaklı olmasını sağlanacak.

Alfa Romeo’nun 2007-2010 yılları arasında sunduğu 8C Competizione’den beri ilk süper otomobili olan 2024 33 Stradale, isminden de anlaşılabileceği gibi yalnızca 33 adet üretilecek. 60’lı yıllardaki kardeşi ise 18 adet üretilmişti. Yeni süper otomobilin fiyatı açıklanmadı; ancak tahminler 1 milyon dolardan fazla olduğunu söylüyor. Otomobilin tamamının çoktan satıldığını da ekleyelim.