Alfa Romeo, Formula 1'de Giovinazzi ile Yollarını Ayırıyor

Alfa Romeo Formula 1 takımı, üç senedir beraber olduğu Antonio Giovinazzi’yle yollarını ayırmaya karar verdiğini açıkladı. Yerine gelecek pilotunsa F1'de yarışacak ilk Çinli pilot unvanına sahip olacak Guanyu Zhou olduğu duyuruldu.

Formula 1 2021 sezonunun son yarışlarına girmişken yeni sezona dair haberler de gelmeye devam ediyor. George Russell’ın Mercedes-AMG Formula 1 takımına geçeceği, Valtteri Bottas’ın Kimi Raikkönnen yerine Alfa Romeo’ya geçeceği ve Alex Albon’un Williams ile Formula 1’e döneceği açıklanmışken bir açıklama da Alfa Romeo’dan geldi.

İtalyan Formula 1 takımı, gelecek Formula 1 sezonu için üç sezondur birlikte yarıştığı Antonio Giovinazzi ile yollarını ayırma kararı aldı. Takım, Giovinazzi’nin yerine sahip olduğu mali destekle son birkaç aydır gözünü ayırmadığı Çinli pilot Guanyu Zhou ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Zhou’yla yalnızca 2022 yılı için sözleşme imzalandı.

“Yetenek mi, para mı?” tartışması yeniden ateşlendi:

Bu yıl Formula 2’de şampiyonluk mücadelesi veren Guanya Zhou, 2019 yılından bu yana Renault ve Alpine akademisinde yer alıyordu. Zhou’yla imzalanan sözleşme, finansal desteğinden dolayı Formula 1’de uzun tartışmalara neden olan ‘para için sürücü almak’ konusunu yeniden ateşledi. Birçok Formula 1 taraftarı Zhou’nun yetenekli bir sürücü olduğunu ifade ederken, bazıları yalnızca para yüzünden Formula 1’e yükseltildiğini savundu. Zhou’nun anlaşması hakkında konuşan Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, şirket ve şirketin geleceği için önemli bir karardı. 2022 için kurallarda önemli değişiklikler var. Masanın üzerindeki tüm seçenekleri değerlendirdik ve Valtteri benim için tamamen netti. Valtteri'nin yanı içinse bazı seçeneklerimiz vardı ve yüzlerce nedenden dolayı ilk tercihimiz Zhou oldu.”

Guanyu Zhou, Formula 1’de tam zamanlı olarak yer alacak ilk Çinli pilot olacak. Formula 1’deki son Çinli pilotsa sekiz yıl önce Avusturya’da beş alıştırma turuna çıkan Ma Quinghua’ydı.