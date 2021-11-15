Fiat'ın 2020'de en çok satan modellerinin hangileri olduğu açıklandı. Açıklanan veriler, şirketin en çok satan modelinin Panda olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de üretilen Egea Sedan ise en çok tercih edilen üçüncü model olarak karşımıza çıktı.

Pazar araştırmaları yaparak otomotiv sektörüne ilişkin anlamlı veriler sunan "Car Industry Analysis" isimli Twitter hesabı, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının başında gelen Fiat ile ilgili verilerini paylaştı. Fiat'ın satış yaptığı 84 pazar üzerinde inceleme yapan uzmanlar, 2020'de en çok satan modellerin hangileri olduğunu açıkladılar. Gelin hemen, o araştırmaya yakından bakalım.

Car Industry Analysis'in araştırmalarına göre Fiat'ın geçen yıl en çok satan modeli Panda oldu. Bu modeli 500, Egea Sedan (Tipo Sedan), Strada, Argo, 500X, Toro, Mobi, Egea HB (Tipo HB) ve Cronos takip etti. Böylelikle Türkiye'de üretilen Egea Sedan, şirketin dünyada en çok satan modeli olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ayrıca Egea, şirketin 2020'de en çok büyüme gösteren (yüzde 33) modeliydi. Satışların detaylarını inceleyen Emre Özpeynirci ise çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

İşte Fiat'ın 2020'de en çok satan 10 modeli

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin paylaştığı verilere göre Egea Sedan, 2020'de 79 bin 556 adet satmıştı. Car Industry Analysis'e göre dünya genelindeki satış miktarı ise 102 bindi. Konuyla ilgili açıklamasında "Fiat'ın dünyada en çok satan 3. modeli Tofaş tarafından Bursa'da üretilen Tipo/Egea Sedan. Ama satışların %78'i Türkiye'de gerçekleşmiş. Bu da en yüksek büyümeyi açıklıyor. 9. sıradaki Egea/Tipo HB satışlarının ise %27,8'i Türkiye'de gerçekleşmiş." ifadelerini kullanan Özpeynirci, Türkiye'de üretilen Egea Sedan'ın Türkiye'de kaldığını gözler önüne sermiş oldu.

Emre Özpeynirci'nin açıklaması, otomotiv sektörüne ilişkin veriler sunan EBS Danışmanlık'tan Erol Şahin'in de dikkatinden kaçmadı. Özpeynirci'nin açıklamalarını içeren tweete cevap veren Şahin, "2020 yılına ait Fiat Egea Sedan Türkiye performansı... Biz üretiyoruz ve yine çoğunu biz alıyoruz..." dedi.

Fiat'ın Türkiye'deki 2020 karnesi şöyleydi