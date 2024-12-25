Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio modelleri için bir geri çağırma programı başlattı. 2.021 adet aracı etkileyen sorun, neyse ki bugüne dek herhangi bir kazaya neden olmadı.

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket, Giulia ve Stelvio modellerinde geri çağırma yapacağını açıkladı. 2.021 adet otomobili etkileyen bu geri çağırma programı, araç sahipleri için büyük önem arz ediyor. Neyse ki geri çağırma programı, şimdilik ABD ile sınırlı.

Edinilen bilgilere göre Alfa'nın 30 Mayıs 2019 ile 6 Şubat 2020 tarihleri arasında ürettiği 1.025 adet Giulia ve 23 Mayıs 2019 ile 20 Aralık 2019 tarihleri arasında ürettiği 996 adet Stelvio'da önemli bir fren sorunu var. Üretim sırasında yapılan hata, fren pedalının işlevsiz hâle gelmesine yol açabiliyor. Tabii bu da ölümcül kazalar anlamına geliyor.

Üretim hatası olsa da bugüne kadar bildirilen bir kaza yok

İşin sevindirici yanı şu ki Alfa Romeo sahipleri, bu üretim hatası nedeniyle bugüne dek herhangi bir trafik kazası yaşamadılar. En azından bu yönde raporlanmış bir olay bulunmuyor. Ancak İtalyan şirket, işini şansa bırakmak istemiyor gibi görünüyor ki doğru olan da bu.

Yapılan açıklamaya göre Alfa Romeo'nun geri çağırma programı, Ocak 2025'te resmen başlayacak. Alfa Romeo sahipleri, üretim hatasından etkilenen 2.021 adet otomobili Şubat 2025 itibarıyla inceleyecekler. Eğer sorun tespit edilirse ücretsiz parça değişimi yapılacak.