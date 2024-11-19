Alfa Romeo, neden Milano ismiyle tanıttığı modelinin adını sadece 5 gün sonra Junior olarak değiştirmek zorunda kaldı? Gelin bu ilginç durumun perde arkasını aşama aşama aralayalım.

Alfa Romeo’nun B-SUV segmentindeki yeni temsilcisi Junior, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde resmen satışa sunuldu.

Tasarımıyla pek çok otomobil severin dikkatini çeken otomobil hakkında ilginç bir detay daha bulunuyor. İtalyan otomobil üreticisi, başta 'Milano' adını verdiği bu modelin ismini daha sonra 'Junior' olarak değiştirdi. Peki ama neden?

Dediğimiz gibi Alfa Romeo, en başında modelin ismini 'Milano' olarak planlamış, hazırlıklarını buna göre yapmıştı.

Ancak İtalyan Hükûmeti, bu fikre pek de sıcak bakmadı. Özellikle İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso, bu seçimi eleştirerek model adının değişmesini istedi. Bu isteğin altında yatan sebep ise, Junior’un Polonya’da üretilmesiydi. Hükûmet, bir İtalyan şehrinin adını taşıyacak otomobilin İtalya’da üretilmesi gerektiğini savundu ve bunun uyulması gereken bir kural olduğunu belirtti.

Bu noktada yukarıda bahsettiğimiz İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso’nun açıklamasını da aktaralım: ''Milano adlı bir araba Polonya'da üretilemez. Bu, İtalyan yasalarına göre yasaktır.''

Alfa Romeo da Milano ismini açıkladıktan sadece 5 gün sonra isim değişikliğine gitti.

İtalyan marka, her ne kadar Milano isminin şirketin kurulduğu şehir olan Milano'yu temsil ettiğini savunsa da diretmeyerek isim değişikliğine gitti. Böylece modelin yeni adı 'Junior' oldu.

Konu hakkında fikirlerini belirten Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, ''Bunu yapmak zorunda olmadığımızı bilsek bile bir tartışmadan kaçınmak için modelin adını değiştirmeye karar verdik. Alfa Romeo Junior isminin seçilmesi de doğal bir süreç çünkü markanın tarihiyle güçlü bir bağı var'' ifadelerini kullandı.

Peki Junior isminin kökeni nereden geliyor?

Alfa Romeo, yıl 1965’i gösterdiğinde genç kitleyi hedef almak istemiş ve bu doğrultuda Alfa Romeo'nun Giulia serisine dayanan Alfa Romeo GT Junior’ı tanıtmıştı. 1965-1975 arasında üretilen GT Junior, spor otomobil tutkunları için uygun fiyatlı bir seçenek olarak piyasada ciddi ses getirmişti.

Milano'nun Junior olduğu bu süreci detaylarıyla aktardık.

Peki siz bu süreç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce haklı olan taraf kimdi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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